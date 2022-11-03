Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент и министр обороны Греции посетили Бородянку, Бучу и Ирпень

"Европейская правда"Четверг, 3 ноября 2022, 15:10

Президент Греции и министр обороны в рамках своего визита в Украину посетили освобожденные после оккупации Бородянку, Бучу и Ирпень.

Об этом сообщает греческое Kathimerini, пишет "Европейская правда". 

Президент Греции Екатерина Сакелларопулу и министр обороны Никос Панайотопулос посетили деоккупированные города и пообщались с мэрами и местными жителями. 

В Буче им показали печально известное место вокруг церкви, где нашли массовые захоронения убитых украинцев. 

 

После этого чиновники отправились в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским. 

О визите греческих топ-чиновников в Украину было известно заранее. 

Напомним, в середине октября Греция начала передачу Украине БМП-1.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Греция
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россия хочет как можно быстрее перевести ЗАЭС в свою электросеть – ISW

На юге ВСУ ударили по пунктам базирования и логистическим объектам врага – командование

Зеленский о ситуации на фронте: Ребята идут вперед, а оккупанты – за кораблями

Зеленский: Если кто-то без света по 10 часов, а через дорогу все подключено – это несправедливо

Инспекции США по оружию в Украине продолжаются несколько месяцев, они не выявили хищений - Пентагон

Фонд Притулы за день собрал средства на 60 БТРов вместо 50

Все новости...
Греция
Президент и министр обороны Греции в четверг посетят Киев
Глава МИД Греции после визита в Киев приравнял ревизионизм Турции к действиям РФ в Украине
Греция начала передачу БМП-1 Украине
Последние новости
07:34
Маск сокращает расходы в Twitter на $1 млрд
07:07
ВСУ отбили атаки возле 6 населенных пунктов, авиация нанесла 21 удар по врагу – сводка
06:34
УЗ назначила эвакуационный поезд из Донбасса во Львов
05:36
Россия хочет как можно быстрее перевести ЗАЭС в свою электросеть – ISW
04:53
Израиль ударил по сектору Газы в ответ на выпущенные ракеты
04:12
Из Марьинки эвакуировали все гражданское население
03:16
В пятницу Twitter начнет сокращение работников – Reuters
02:48
Над Днепропетровщиной летали вражеские "мопеды", сработала ПВО – глава облсовета
01:52
На ЗАЭС прибыла новая группа экспертов МАГАТЭ
01:28
На юге ВСУ ударили по пунктам базирования и логистическим объектам врага – командование
Все новости...