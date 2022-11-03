Президент и министр обороны Греции посетили Бородянку, Бучу и Ирпень

Президент Греции и министр обороны в рамках своего визита в Украину посетили освобожденные после оккупации Бородянку, Бучу и Ирпень.

Об этом сообщает греческое Kathimerini, пишет "Европейская правда".

Президент Греции Екатерина Сакелларопулу и министр обороны Никос Панайотопулос посетили деоккупированные города и пообщались с мэрами и местными жителями.

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В Буче им показали печально известное место вокруг церкви, где нашли массовые захоронения убитых украинцев.

После этого чиновники отправились в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским.

О визите греческих топ-чиновников в Украину было известно заранее.

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Напомним, в середине октября Греция начала передачу Украине БМП-1.