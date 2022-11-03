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Рада сделала шаг, чтобы разрешить военным отпуска во время военного положения

Елена РощинаЧетверг, 3 ноября 2022, 15:39

Верховная Рада приняла за основу законопроект №8081 о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк

Детали: За это в первом чтении проголосовали 330 депутатов.

Законопроект предусматривает возможности предоставления военнослужащим во время действия военного положения отпуска с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

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Темы: Верховная РадаВоенное положение
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