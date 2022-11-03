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Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся с Блинкеном в Вашингтоне

"Европейская правда"Четверг, 3 ноября 2022, 16:23

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов в ближайшее время встретятся в Вашингтоне при посредничестве государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Как сообщает "Европейская правда", эту информацию в четверг подтвердил представитель азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде.

"Да, в ближайшем будущем планируется встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна по инициативе и при участии государственного секретаря США", - сказал Гаджизаде на брифинге.

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Ранее информацию о встрече распространил глава внешнеполитического ведомства Армении, заявив, что он отправляется в Вашингтон "через несколько дней".

Напомним, последний раз Байрамов, Мирзоян и Блинкен встречались в сентябре на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По ее итогам стороны подтвердили готовность к переговорам.

Позже, в октябре, главы МИД Азербайджана и Армении по инициативе США провели трехсторонний разговор с участием госсекретаря Энтони Блинкена, в котором обсудили разработку мирного соглашения между Ереваном и Баку.

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Темы: МИДАрменияАзербайджан
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