Швейцария не позволила Германии передать Украине боеприпасы для "Гепардов"

Правительство Швейцарии подтвердило свой отказ согласовать передачу Украине боеприпасов для зенитных танков "Гепард", которые Германия в свое время приобрела у Берна.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелин направил письмо министру обороны Германии Кристин Ламбрехт, в котором указал, что нельзя соглашаться на такую поставку военных материалов швейцарского производства, если страна-получатель втянута в международный конфликт.

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"Швейцария применяет закон о нейтралитете в отношениях между Россией и Украиной", - говорится в заявлении Швейцарского департамента экономики, образования и исследований.

Ламбрехт более 10 дней назад обратилась к правительству Швейцарии с просьбой снять вето на реэкспорт боеприпасов к "Гепардам", чтобы Германия могла передать Украине 12 тысяч 35-мм боеприпасов, которые закупила много десятилетий назад.

В первоначальном контракте на продажу оружия Германии прописано, что Швейцария должна согласовать любую дальнейшую его продажу или передачу бесплатно.

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Германия предоставила первоначальный пакет боеприпасов, включавший около 60 000 штук. Однако из-за интенсивного использования "Гепардов" против российских беспилотников и крылатых ракет Киев сообщил об острой "нехватке боеприпасов".

Берлин ранее запрашивал Берн о примерно 12 400 боеприпасов швейцарского производства для "Гепардов". Они были изготовлены цюрихской компанией Oerlikon-Bührle. В начале июня Пармелин впервые официально отказал в экспорте, ссылаясь на нейтралитет Швейцарии.

"Гепард" стал первой системой тяжелого вооружения, которую Германия пообещала Украине. До сентября все 30 обещанных зенитных танков были поставлены в страну.

Напомним, правительство Швейцарии приняло решение о помощи в размере 100 млн швейцарских франков ($97 млн. - ред.) на финансирование срочного восстановления энергетической инфраструктуры Украины.