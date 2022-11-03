Россияне обстреляли арендованный китайцами терминал в Николаеве, МИД обратился к Китаю

МИД призывает Китай требовать от России немедленного прекращения атак по украинской критической инфраструктуре после обстрела арендованного китайской корпорацией терминала в Николаеве.

Источник: спикер МИД Олег Николенко в Facebook

Детали: Николенко отметил, что Россия осуществила ракетный обстрел по арендованному китайской корпорацией терминалу в Николаевском морском порту, в результате которого было уничтожено 17 тыс. тонн подсолнечного масла на сумму 26 млн. долларов США. Другой терминал, которым владеет Китай, находится под угрозой обстрелов.

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Спикер добавил, что Украина постоянно привлекает внимание международного сообщества к целенаправленному уничтожению Россией сельскохозяйственных терминалов в Украине как части стратегии Кремля по подрыву глобальной продовольственной безопасности.

Дословно: "Обстрелы по китайскому терминалу в порту Николаева в очередной раз подтверждают важность активизации усилий со стороны Пекина для прекращения войны России против Украины.

Призываем китайскую сторону требовать от Москвы немедленного прекращения атак по украинской критической инфраструктуре, чтобы защитить в том числе имущество китайских предприятий".