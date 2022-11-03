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Россияне обстреляли арендованный китайцами терминал в Николаеве, МИД обратился к Китаю

Катерина ТищенкоЧетверг, 3 ноября 2022, 18:04
иллюстративное фото Getty Images

МИД призывает Китай требовать от России немедленного прекращения атак по украинской критической инфраструктуре после обстрела арендованного китайской корпорацией терминала в Николаеве.

Источник: спикер МИД Олег Николенко в Facebook

Детали: Николенко отметил, что Россия осуществила ракетный обстрел по арендованному китайской корпорацией терминалу в Николаевском морском порту, в результате которого было уничтожено 17 тыс. тонн подсолнечного масла на сумму 26 млн. долларов США. Другой терминал, которым владеет Китай, находится под угрозой обстрелов.

Спикер добавил, что Украина постоянно привлекает внимание международного сообщества к целенаправленному уничтожению Россией сельскохозяйственных терминалов в Украине как части стратегии Кремля по подрыву глобальной продовольственной безопасности.

Дословно: "Обстрелы по китайскому терминалу в порту Николаева в очередной раз подтверждают важность активизации усилий со стороны Пекина для прекращения войны России против Украины.

Призываем китайскую сторону требовать от Москвы немедленного прекращения атак по украинской критической инфраструктуре, чтобы защитить в том числе имущество китайских предприятий".

Темы: НиколаевКитайМИДРосcия
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