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Генштаб раскрыл хитрости России для продолжения мобилизации тайком – сводка

Евгений КизиловЧетверг, 3 ноября 2022, 18:53
путин и шойгу, Getty Images

Несмотря на объявленное Россией завершение мобилизации, военное руководство РФ продолжает набор так называемых "добровольцев" для участия в войне против Украины.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба ВСУ В Facebook

Детали: Сообщается, что российские военкоматы получили указания по дальнейшему формированию так называемых добровольческих подразделений. Этими "добровольцами" могут стать мужчины с погашенной судимостью, без ограничения возраста и при любом состоянии здоровья, кроме лиц, имеющих официальный статус инвалида.

Во избежание юридических и финансовых обязательств, заключение контракта с Министерством обороны России с такими лицами не предусматривается.

Кроме того, по информации Генштаба, противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредоточивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В течение текущих суток противник нанес 3 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В ответ авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 12 ударов. Под поражение попали 8 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника.

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Сохраняется угроза нанесения по Украине новых ударов и задействования ударных беспилотников, в том числе и с территории Беларуси.

Напомним: Ранее Генштаб уже сообщал, что Россия продолжает мобилизацию в скрытом режиме несмотря на официальные заявления о ее завершении.

Темы: мобилизацияРосcияГенштабвойна
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