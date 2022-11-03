Мобилизация в РФ: за сутки 15 новобранцев сбежали, еще 2 покончили с собой
Только что мобилизованные россияне массово дезертируют, чтобы не воевать в Украине, а некоторые не выдерживают напряжения и даже совершают самоубийство.
Источник: вечерняя сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook
Детали: По данным Генштаба, ранее мобилизованный личный состав армии РФ имеет низкий уровень морально-психологического состояния, что приводит к чрезвычайным происшествиям в местах дислокации.
Так, в подразделениях 57-й мотострелковой дивизии так называемых территориальных войск, на этапе слаживания в Казани, самовольно покинули часть более 15 человек солдат и сержантов, а во время передислокации в Украину еще двое мобилизованных совершили самоубийства.
Кроме того, сообщает штаб, основной проблемой уже действующих оккупационных подразделений, кроме частных военных кампаний, остается низкая обученность личного состава и быстрый выход из строя боевой техники, снятой с хранения и не прошедшей соответствующего обслуживания.
Напомним: Ранее Генштаб сообщал, что Россия продолжает мобилизацию в скрытом режиме, несмотря на официальные заявления о ее завершении.