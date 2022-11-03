Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Мобилизация в РФ: за сутки 15 новобранцев сбежали, еще 2 покончили с собой

Евгений КизиловЧетверг, 3 ноября 2022, 18:19

Только что мобилизованные россияне массово дезертируют, чтобы не воевать в Украине, а некоторые не выдерживают напряжения и даже совершают самоубийство.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Детали: По данным Генштаба, ранее мобилизованный личный состав армии РФ имеет низкий уровень морально-психологического состояния, что приводит к чрезвычайным происшествиям в местах дислокации.

Реклама:

Так, в подразделениях 57-й мотострелковой дивизии так называемых территориальных войск, на этапе слаживания в Казани, самовольно покинули часть более 15 человек солдат и сержантов, а во время передислокации в Украину еще двое мобилизованных совершили самоубийства.

Кроме того, сообщает штаб, основной проблемой уже действующих оккупационных подразделений, кроме частных военных кампаний, остается низкая обученность личного состава и быстрый выход из строя боевой техники, снятой с хранения и не прошедшей соответствующего обслуживания.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Ранее Генштаб сообщал, что Россия продолжает мобилизацию в скрытом режиме, несмотря на официальные заявления о ее завершении.

Темы: мобилизацияРосcияжертвывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
мобилизация
Арахамия не исключил экстрадицию тех украинцев, которые незаконно покинули страну
Омбудсмен поделился впечатлениями от проверки ВВК: За деньги - "имеешь одну почку"
Вениславский: Второе высшее образование не может быть основанием для отсрочки от мобилизации
Последние новости
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
Все новости...
Реклама: