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Мобилизация в РФ: за сутки 15 новобранцев сбежали, еще 2 покончили с собой

Евгений КизиловЧетверг, 3 ноября 2022, 19:19

Только что мобилизованные россияне массово дезертируют, чтобы не воевать в Украине, а некоторые не выдерживают напряжения и даже совершают самоубийство.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Детали: По данным Генштаба, ранее мобилизованный личный состав армии РФ имеет низкий уровень морально-психологического состояния, что приводит к чрезвычайным происшествиям в местах дислокации.

Так, в подразделениях 57-й мотострелковой дивизии так называемых территориальных войск, на этапе слаживания в Казани, самовольно покинули часть более 15 человек солдат и сержантов, а во время передислокации в Украину еще двое мобилизованных совершили самоубийства.

Кроме того, сообщает штаб, основной проблемой уже действующих оккупационных подразделений, кроме частных военных кампаний, остается низкая обученность личного состава и быстрый выход из строя боевой техники, снятой с хранения и не прошедшей соответствующего обслуживания.

Напомним: Ранее Генштаб сообщал, что Россия продолжает мобилизацию в скрытом режиме, несмотря на официальные заявления о ее завершении.

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Темы: мобилизацияРосcияжертвывойна
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