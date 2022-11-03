МИД призывает Пекин давить на Москву после обстрела китайского терминала в Николаеве

Министерство иностранных дел призвало Китай требовать от России немедленного прекращения атак на критическую инфраструктуру Украины после того, как в результате одной из них пострадал объект китайской компании.

Как сообщает "Европейская правда", такую позицию высказал представитель МИД Олег Николенко в Facebook.

"РФ осуществила ракетный обстрел по арендованному китайской корпорацией терминалу в Николаевском морском порту, в результате которого было уничтожено 17 тысяч тонн подсолнечного масла на сумму 26 миллионов долларов США. Другой терминал, которым владеет Китай, находится под угрозой обстрелов", - говорится в заметке.

Николенко напомнил, что МИД постоянно привлекает внимание международного сообщества к целенаправленному уничтожению Россией сельскохозяйственных терминалов в Украине как части стратегии Кремля по подрыву глобальной продовольственной безопасности.

"Обстрелы по китайскому терминалу в порту Николаева в очередной раз подтверждают важность активизации усилий со стороны Пекина для прекращения войны России против Украины. Призываем китайскую сторону требовать от Москвы немедленного прекращения атак по украинской критической инфраструктуре, чтобы защитить в том числе имущество китайских предприятий", - подчеркнул он.

Напомним, в октябре представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге накануне заявил, что в Китае ничего не знают об атаке российских дронов на Киев, когда погибли пять человек и была повреждена инфраструктура.

На это в украинском МИД ответили, что "делать вид, что ничего не происходит, когда об этом говорит весь мир, некорректно".