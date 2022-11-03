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ЕС изучает использование активов российского Центробанка для восстановления Украины - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 3 ноября 2022, 19:11

Европейский Союз изучает возможность использования активов Центрального банка России на миллиарды евро, уже замороженных странами-членами, для помощи в восстановлении Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, обсуждения находятся на ранней стадии, и недавно экспертам по правовым вопросам было поручено рассмотреть возможные варианты. Оценка того, можно ли и как взять под контроль активы, является чрезвычайно сложной и потенциально опасной с юридической точки зрения.

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Но поскольку российское вторжение в Украину продолжается уже девятый месяц, а санкции не способны сдержать президента Владимира Путина, даже если они наносят ущерб его экономике, Еврокомиссия изучает способы окончательно перекрыть ему доступ к этим средствам.

Варианты будут сосредоточены на том, как в конце концов изъять часть из около 300 миллиардов долларов резервов Центробанка, которые были заморожены ЕС, США и другими союзниками после вторжения России в Украину.

Любые действия ЕС будут сосредоточены на активах, находящихся в Европе, отметили собеседники издания. Неясно, какие именно активы были заморожены в ЕС.

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Министр финансов США Джанет Йеллен ранее заявляла, что она считает, что такой шаг "не является чем-то юридически допустимым в Соединенных Штатах", но что "вполне естественно, что учитывая огромные разрушения в Украине и огромные расходы на восстановление, с которыми они столкнутся, мы будем надеяться, что Россия поможет оплатить хотя бы часть цены, которая будет связана с этим".

Министерство финансов тогда выразило беспокойство по поводу создания прецедента, который будет препятствовать другим странам размещать активы своих центральных банков в США.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что замороженные резервы могут быть сохранены в качестве гарантии до тех пор, пока Россия добровольно не примет участие в восстановлении Украины.

В мае Еврокомиссия заявила, что страны-члены сообщили о замораживании около 23 миллиардов евро активов российского центрального банка. Один из чиновников сказал, что эта цифра с тех пор выросла, но не назвал точную сумму, поскольку она все еще оценивается.

Темы: ЕСУкраинаРосcиябанки
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