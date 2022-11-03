Зеленский поручил Ермаку придумать, как помочь голодающим странам

Президент Владимир Зеленский создал рабочую группу для подготовки предложений по оказанию помощи странам, страдающим от острого продовольственного кризиса и назначил ее председателем руководителя ОП Андрея Ермака.

Источник: сайт президента

Детали: Указ о создании рабочей группы Зеленский подписал в четверг.

В ее состав вошли представители Офиса президента, Кабинета министров, отдельных госучреждений. Кроме того, в состав рабочей группы будут включены представители иностранных государств, международных организаций и эксперты, которые будут способствовать выполнению определенных для группы задач.

Как отмечает пресс-служба президента, из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины количество людей в мире, испытывающих острую нехватку продовольствия, по данным ООН, в этом году увеличится на 47 млн - с 276 млн до 323 млн.

Согласно указу президента, рабочая группа должна наработать и внести предложения по предоставлению украинской сельскохозяйственной продукции государствам, страдающим от острого продовольственного кризиса. Рабочая группа также должна обеспечить мониторинг эффективности мер по оказанию помощи таким государствам.