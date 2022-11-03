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Зеленский поручил Ермаку придумать, как помочь голодающим странам

Катерина ТищенкоЧетверг, 3 ноября 2022, 21:29
Зеленский поручил Ермаку придумать, как помочь голодающим странам
Андрей Ермак, фото Эльдара Сарахмана, УП

Президент Владимир Зеленский создал рабочую группу для подготовки предложений по оказанию помощи странам, страдающим от острого продовольственного кризиса и назначил ее председателем руководителя ОП Андрея Ермака.

Источник: сайт президента

Детали: Указ о создании рабочей группы Зеленский подписал в четверг.

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В ее состав вошли представители Офиса президента, Кабинета министров, отдельных госучреждений. Кроме того, в состав рабочей группы будут включены представители иностранных государств, международных организаций и эксперты, которые будут способствовать выполнению определенных для группы задач.

Как отмечает пресс-служба президента, из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины количество людей в мире, испытывающих острую нехватку продовольствия, по данным ООН, в этом году увеличится на 47 млн - с 276 млн до 323 млн.

Согласно указу президента, рабочая группа должна наработать и внести предложения по предоставлению украинской сельскохозяйственной продукции государствам, страдающим от острого продовольственного кризиса. Рабочая группа также должна обеспечить мониторинг эффективности мер по оказанию помощи таким государствам.

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Темы: ЗеленскийАндрей Ермакзерно
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