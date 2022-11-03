Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Залужный ответил взломщикам своего Instagram: Циничные твари

Евгений КизиловЧетверг, 3 ноября 2022, 21:35
Залужный ответил взломщикам своего Instagram: Циничные твари
валерий залужный, Getty Images

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный опубликовал ответ хакерам, которые взломали его аккаунт в соцсети Instagram. Назвал их "циничными тварями" и пообещал уничтожить всех "орков".

Источник: Залужный в Instagram

Прямая речь: "Циничные твари не имеют никаких моральных границ! Будучи бессильными против нас на фронте, они бьют по нашим детям и семьям.

Реклама:

Самое простое – взломать мой частный Инстаграм, который не связан с профессиональной деятельностью, где только дети и семейные фото. И главное – похвастаться этим. Вместо детей и семьи показать себя – убийц.

Этот случай в очередной раз доказывает, что орков надо уничтожить! Мы убьем их всех! Наши дети их будут знать, к сожалению, не из сказок как абсолютное зло, с которым надо бороться".

 

Что предшествовало: 3 ноября пророссийские хакеры взломали профиль Залужного в соцсети Instagram.

ВИДЕО ДНЯ

На его странице появился пост, в котором утверждалось, что хакеры якобы проникли в программу управления войсками DELTA, которой пользуются Вооруженные силы Украины. Фото профиля главнокомандующего ВСУ хакеры изменили, а также разместили ссылки на свои социальные сети.

Темы: ЗалужныйсоцсетиВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Залужный
Залужный обсуждал стратегию Украины на встрече с чиновниками НАТО – The Guardian
На "Слава Украине" весь мир отвечает: "Героям слава": Зеленский и Залужный поздравили с Днем Независимости
Залужный показал поднятый над Работино флаг Украины
Последние новости
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
Все новости...
Реклама: