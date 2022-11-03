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Залужный ответил взломщикам своего Instagram: Циничные твари

Евгений КизиловЧетверг, 3 ноября 2022, 22:35
валерий залужный, Getty Images

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный опубликовал ответ хакерам, которые взломали его аккаунт в соцсети Instagram. Назвал их "циничными тварями" и пообещал уничтожить всех "орков".

Источник: Залужный в Instagram

Прямая речь: "Циничные твари не имеют никаких моральных границ! Будучи бессильными против нас на фронте, они бьют по нашим детям и семьям.

Самое простое – взломать мой частный Инстаграм, который не связан с профессиональной деятельностью, где только дети и семейные фото. И главное – похвастаться этим. Вместо детей и семьи показать себя – убийц.

Этот случай в очередной раз доказывает, что орков надо уничтожить! Мы убьем их всех! Наши дети их будут знать, к сожалению, не из сказок как абсолютное зло, с которым надо бороться".

 

Что предшествовало: 3 ноября пророссийские хакеры взломали профиль Залужного в соцсети Instagram.

На его странице появился пост, в котором утверждалось, что хакеры якобы проникли в программу управления войсками DELTA, которой пользуются Вооруженные силы Украины. Фото профиля главнокомандующего ВСУ хакеры изменили, а также разместили ссылки на свои социальные сети.

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Темы: ЗалужныйсоцсетиВооруженные силы
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