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Худший результат за 15 лет: "Динамо" проиграло 5 матч в группе Лиги Европы

Ольга Глущенко, Роман ПетренкоПятница, 4 ноября 2022, 00:55
фото: ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" закончило выступления в групповом раунде Лиги Европы, уступив "Фенербахче" со счетом 0:2, такой результат стал для киевлян одним из худших в их истории.

Источник: Общественное

Детали: "Динамо" подходило к матчу против "Фенербахче", потеряв шансы на "еврокубковую весну".

В пятом туре "бело-синие" отыгрались с 1:3 и сыграли вничью 3:3 с "АЕК Ларнакой", однако этого оказалось недостаточно для борьбы с кипрской командой за выход в плей-офф Лиги Конференций.

В заключительном матче "Динамо" пыталось одержать первую победу в розыгрыше Лиги Европы. Соперником киевлян стал "Фенербахче", против которого они играли уже в четвертый раз в сезоне (еще два поединка команды сыграли во втором раунде квалификации Лиги чемпионов, в которой победителем противостояния стало именно "Динамо").

Однако закончить выступление в групповом раунде Лиги Европы с победой не удалось. Зато киевляне в пятый раз проиграли в розыгрыше турнира со счетом 0:2.

Еще в первом тайме "Динамо" дважды пропустило от "Фенербахче". На 23-й минуте счет открыл 17-летний Арда Гюлер. А в компенсированное время к первому тайму тот же Гюлер ассистировал бразильцу Виллиану Арану.

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"Динамо" в первом тайме не имело моментов у ворот "Фенербахче". А в середине второй половины встречи почти потеряло шансы забить хотя бы гол: вторую желтую карточку, а вместе с ней и красную получил защитник Илья Забарный.

После удаления Забарного счет в матче не изменился: "Фенербахче" победил "Динамо", нанеся киевлянам пятое поражение в групповом раунде.

Что предшествовало: 13 октября "Динамо" потерпело четвертое подряд поражение в групповом раунде Лиги Европы – в матче в польском Кракове киевляне минимально уступили французскому "Ренну" со счетом 0:1.

По итогам группового раунда Лиги Европы "Динамо" набрало лишь одно очко, повторив результат прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов.

Этот результат "Динамо" входит в топ-3 худших за всю историю выступлений в еврокубках.

Хуже киевляне выступили только в сезоне 2007/08 Лиги чемпионов, когда в групповом раунде турнира не было набрано ни одного очка.

Темы: спортфутбол
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