ВСУ отбили атаки возле 6 населенных пунктов, авиация нанесла 21 удар по врагу – сводка

Украинские военные отбили атаки захватчиков в Донецкой области, авиация за прошедшие сутки нанесла по врагу 21 удар.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Марьинка, Новомихайловка, Водяное и Павловка Донецкой области.

Противник нанес 4 ракетных и 28 авиационных ударов, совершил более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этих преступных действий пострадали около 30 населенных пунктов Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской и других областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Волфино Сумской области. Также захватчики применили ударные БпЛА;

на Слобожанском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Стельмаховка, Берестовое, Белогоровка, Ветеринарное, Гатище, Чугуновка и Уды;

на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Мясожаровка, Звановка, Роздоловка, Северск, Верхнекаменское, Серебрянка, Новоегоровка и Ямполовка;

на Бахмутском направлении - из танков и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Бахмут, Андреевка, Клещеевка, Озаряновка, Курдюмовка, Майорск, Иванград, Соледар, Опытное и Зеленополье;

на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Александрополь, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Невельское и Первомайское;

на Новопавловском направлении - из всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Пречистовка, Водяное, Павловка, Временка и Великая Новоселка;

на Запорожском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандреевка, Ольговское, Щербаки и Малые Щербаки;

на Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 25 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Кроме того, враг продолжал воздушную разведку. Активно задействовал БПЛА, совершил до 30 вылетов.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 21 удар. Под поражение попали 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника.

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Украинские силы ПВО сбили 3 БпЛА "Shahed-136".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили пункт управления врага, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной разведки, минно-взрывные заграждения и другие важные военные объекты противника.