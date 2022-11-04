Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ отбили атаки возле 6 населенных пунктов, авиация нанесла 21 удар по врагу – сводка

Ольга ГлущенкоПятница, 4 ноября 2022, 06:07
ВСУ отбили атаки возле 6 населенных пунктов, авиация нанесла 21 удар по врагу – сводка
фото: Генштаб

Украинские военные отбили атаки захватчиков в Донецкой области, авиация за прошедшие сутки нанесла по врагу 21 удар.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Марьинка, Новомихайловка, Водяное и Павловка Донецкой области.

Реклама:

Противник нанес 4 ракетных и 28 авиационных ударов, совершил более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этих преступных действий пострадали около 30 населенных пунктов Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской и других областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

ВИДЕО ДНЯ
  • на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Волфино Сумской области. Также захватчики применили ударные БпЛА;
  • на Слобожанском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Стельмаховка, Берестовое, Белогоровка, Ветеринарное, Гатище, Чугуновка и Уды;
  • на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Мясожаровка, Звановка, Роздоловка, Северск, Верхнекаменское, Серебрянка, Новоегоровка и Ямполовка;
  • на Бахмутском направлении - из танков и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Бахмут, Андреевка, Клещеевка, Озаряновка, Курдюмовка, Майорск, Иванград, Соледар, Опытное и Зеленополье;
  • на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Александрополь, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Невельское и Первомайское;
  • на Новопавловском направлении - из всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Пречистовка, Водяное, Павловка, Временка и Великая Новоселка;
  • на Запорожском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандреевка, Ольговское, Щербаки и Малые Щербаки;
  • на Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 25 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Кроме того, враг продолжал воздушную разведку. Активно задействовал БПЛА, совершил до 30 вылетов.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 21 удар. Под поражение попали 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника.

Украинские силы ПВО сбили 3 БпЛА "Shahed-136".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили пункт управления врага, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной разведки, минно-взрывные заграждения и другие важные военные объекты противника.

Темы: Вооруженные силывойнаГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Вооруженные силы
Обстрел "Десны" в 2022: погибших признали "пропавшими без вести", а нарушения в части умолчали
Защитники имели успех в направлении Вербового на юге – Генштаб
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Последние новости
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
Все новости...
Реклама: