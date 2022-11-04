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Россияне обстреляли склады в Николаеве из С-300

Елена РощинаПятница, 4 ноября 2022, 08:08
Россияне обстреляли склады в Николаеве из С-300
Николаев снова подвергся обстрелу, фото пресс-офицера Николаевской ОВА Дмитрия Плетенчука

Российские войска обстреляли Николаев почти в полночь, разрушили и повредили складские помещения, также получили повреждения админздание и автомобили.

Источник: городской глава Николаева Александр Сенкевич

Прямая речь Сенкевича: "Ночью 3 ноября Николаев подвергся обстрелу. Около 23:30 российские террористы ударили по одному из районов города ракетами типа С-300".

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Детали: Разрушено одно складское помещение. Еще на одном возник пожар. Его оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.

Также повреждено административное здание и припаркованные рядом автомобили.

Предварительно, без жертв и пострадавших.

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С самого утра на месте ударов работают коммунальщики. Бригады КП "ЭЛУ автодорог" и подрядчики расчищают проезд и пешеходные зоны от обломков и мусора.

Сотрудники администрации района осматривают места обстрелов и фиксируют повреждения.

Темы: Николаеввойна
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