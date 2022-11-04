Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне обстреляли склады в Николаеве из С-300

Елена РощинаПятница, 4 ноября 2022, 09:08
Николаев снова подвергся обстрелу, фото пресс-офицера Николаевской ОВА Дмитрия Плетенчука

Российские войска обстреляли Николаев почти в полночь, разрушили и повредили складские помещения, также получили повреждения админздание и автомобили.

Источник: городской глава Николаева Александр Сенкевич

Прямая речь Сенкевича: "Ночью 3 ноября Николаев подвергся обстрелу. Около 23:30 российские террористы ударили по одному из районов города ракетами типа С-300".

Детали: Разрушено одно складское помещение. Еще на одном возник пожар. Его оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.

Также повреждено административное здание и припаркованные рядом автомобили.

Предварительно, без жертв и пострадавших.

С самого утра на месте ударов работают коммунальщики. Бригады КП "ЭЛУ автодорог" и подрядчики расчищают проезд и пешеходные зоны от обломков и мусора.

ВИДЕО ДНЯ

Сотрудники администрации района осматривают места обстрелов и фиксируют повреждения.

Темы: Николаеввойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, обновленоВ Ровно мужчина бросил боеприпас на детской площадке, среди пострадавших ребенок

видеоЖурналисты AP узнали подробности массовых убийств в Буче

Более тысячи Starlink в Украине отключились из-за проблем с финансированием - CNN

США пообещали предоставить Украине необходимую для освобождения Херсона помощь

фото, видеоВСУ уже уничтожили более 500 завербованных "вагнеровцами" российских заключенных – СМИ

Танки, бронетранспортеры и катера: США объявили новый пакет помощи Украине

Все новости...
Николаев
Николаев жил без обстрелов только 44 дня с начала полномасштабной войны – мэр
Россияне обстреляли арендованный китайцами терминал в Николаеве, МИД обратился к Китаю
Мэр Николаева показал видео после ночных обстрелов россиянами – много разрушений
Последние новости
01:17
Россия проголосовала за резолюцию с осуждением себя самой – Кислица
00:47
Россияне били по 4 громадам Сумщины, запустили 70 снарядов и мин
00:06
Враг атаковал Винницкую область "Шахедами" – глава ОВА
23:51
Нидерланды предоставляют Украине 120 млн евро военной помощи, модернизируют 45 танков
23:41
Оккупанты провоцируют экологическую катастрофу на Херсонщине, в воде до 10 тонн горючего – ОВА
23:40
Интересные факты об истории Довженко-Центра, стоящем на пороге "реорганизации"
23:23
В Будапеште - митинг против пропаганды Орбана с проукраинскими лозунгами
23:17
фото, обновленоВ Ровно мужчина бросил боеприпас на детской площадке, среди пострадавших ребенок
23:15
фотоВ Вене осквернили украинские инсталляции символами Z
22:57
Российские оккупанты разграбили Херсонский художественный музей
Все новости...