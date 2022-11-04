Россияне обстреляли склады в Николаеве из С-300
Российские войска обстреляли Николаев почти в полночь, разрушили и повредили складские помещения, также получили повреждения админздание и автомобили.
Источник: городской глава Николаева Александр Сенкевич
Прямая речь Сенкевича: "Ночью 3 ноября Николаев подвергся обстрелу. Около 23:30 российские террористы ударили по одному из районов города ракетами типа С-300".
Детали: Разрушено одно складское помещение. Еще на одном возник пожар. Его оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.
Также повреждено административное здание и припаркованные рядом автомобили.
Предварительно, без жертв и пострадавших.
С самого утра на месте ударов работают коммунальщики. Бригады КП "ЭЛУ автодорог" и подрядчики расчищают проезд и пешеходные зоны от обломков и мусора.
Сотрудники администрации района осматривают места обстрелов и фиксируют повреждения.