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Южная Корея подняла истребители после сообщений о 180 военных самолетах в воздухе КНДР

"Европейская правда"Пятница, 4 ноября 2022, 08:53
Южная Корея подняла истребители после сообщений о 180 военных самолетах в воздухе КНДР
Истребитель, фото Yonhap - en.yna.co.kr

Южная Корея подняла по тревоге десятки истребителей и других военных самолетов в пятницу после обнаружения мобилизации более 180 северокорейских военных самолетов в разных местах.

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Южной Кореи, передает "Европейская правда" со ссылкой на Yonhap News.

Южная Корея подняла в воздух около 80 самолетов.

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По данным Объединенного комитета начальников штабов, самолеты Северной Кореи были обнаружены в период с 11:00 до 15:00 над ее внутренними районами, а также у западного и восточного побережий.

Северная Корея решительно протестует против совместных воздушных учений Южной Кореи и США под названием Vigilant Storm, проводимых в настоящее время.

Масштабные военно-воздушные учения Vigilant Storm проходят с участием более 240 самолетов, в том числе стелс-самолетов, на фоне все большей обеспокоенности тем, что Пхеньян может вскоре провести первые с 2017 года ядерные испытания.

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Северная Корея в четверг запустила еще три баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря вскоре после того, как Южная Корея и США решили продолжить совместные военные учения.

Ранее в четверг Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету и две баллистические ракеты малой дальности. Межконтинентальная баллистическая ракета, вероятно, потерпела неисправность во время полета.

Темы: Южная КореяКНДР
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