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Россияне ночью били из С-300 по Запорожскому району

Елена РощинаПятница, 4 ноября 2022, 09:05

Российские войска в ночь на 4 ноября ударили по населенным пунктам Запорожского района Запорожской области ракетами "С-300".

Источник: глава Запорожской ОВА Александр Старух

Прямая речь: "Сегодня ночью противник нанес удар ракетами С-300 по населенным пунктам Запорожского района.

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В результате попадания одной из ракет повреждена газовая труба на открытой территории, возник пожар, ликвидированный нашими спасателями. По предварительным данным, пострадавших нет".

Темы: Запорожская областьвойна
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