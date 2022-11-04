Эрдоган согласился с Путиным, что зерно для бедных стран Африки должно быть бесплатным

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что согласился со своим российским коллегой Владимиром Путиным в том, что зерно, отправленное в рамках Черноморской зерновой инициативы, должно бесплатно поступать в бедные африканские страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu, он заявил в выступлении на выставке MUSIAD EXPO в Стамбуле.

Эрдоган отметил, что во время телефонного разговора президент Путин предложил бесплатно направить зерно в страны, которые в этом нуждаются, - Джибути, Сомали и Судан. "Мы пришли к общему согласию в этом вопросе", - сказал Эрдоган.

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По словам Эрдогана, будут приложены усилия для того, чтобы агропродукция по "зерновому коридору" прежде всего поступала в страны Африки, которые в этом нуждаются.

Как известно, 2 ноября Россия передумала и вернулась к "зерновой сделке".

В минобороны оккупантов заявили, что Россия получила "письменные гарантии" от Украины относительно неиспользования зернового коридора для ведения боевых действий против РФ.

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Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва может выйти из Черноморской зерновой инициативы в случае, если Украина нарушит предоставленные ею гарантии не использовать "зерновой коридор" для атак на Черноморский флот РФ.

В МИД Украины опровергли заявление Путина о том, что якобы Украина взяла какие-то новые обязательства по выполнению "зернового соглашения".

Подробнее о договоренностях Путина и Эрдогана и то, как Россия вернулась к "зерновой сделке" читайте в статье Унижение Путина и победа Эрдогана: почему Россия вернулась к "зерновой сделке"

Смотрите разбор договоренности в блоге ЕП: Кто заставил РФ вернуться в "зерновое соглашение"? Что пообещали Путину?