Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Эрдоган согласился с Путиным, что зерно для бедных стран Африки должно быть бесплатным

"Европейская правда"Пятница, 4 ноября 2022, 12:04

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что согласился со своим российским коллегой Владимиром Путиным в том, что зерно, отправленное в рамках Черноморской зерновой инициативы, должно бесплатно поступать в бедные африканские страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu, он заявил в выступлении на выставке MUSIAD EXPO в Стамбуле.

Эрдоган отметил, что во время телефонного разговора президент Путин предложил бесплатно направить зерно в страны, которые в этом нуждаются, - Джибути, Сомали и Судан. "Мы пришли к общему согласию в этом вопросе", - сказал Эрдоган.

По словам Эрдогана, будут приложены усилия для того, чтобы агропродукция по "зерновому коридору" прежде всего поступала в страны Африки, которые в этом нуждаются.

Как известно, 2 ноября Россия передумала и вернулась к "зерновой сделке".

В минобороны оккупантов заявили, что Россия получила "письменные гарантии" от Украины относительно неиспользования зернового коридора для ведения боевых действий против РФ.

Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва может выйти из Черноморской зерновой инициативы в случае, если Украина нарушит предоставленные ею гарантии не использовать "зерновой коридор" для атак на Черноморский флот РФ.

ВИДЕО ДНЯ

В МИД Украины опровергли заявление Путина о том, что якобы Украина взяла какие-то новые обязательства по выполнению "зернового соглашения". 

Подробнее о договоренностях Путина и Эрдогана и то, как Россия вернулась к "зерновой сделке" читайте в статье Унижение Путина и победа Эрдогана: почему Россия вернулась к "зерновой сделке"

Смотрите разбор договоренности в блоге ЕП: Кто заставил РФ вернуться в "зерновое соглашение"? Что пообещали Путину?

Темы: ЭрдоганПутинзерно
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россия проголосовала за резолюцию с осуждением себя самой – Кислица

Враг атаковал Винницкую область "Шахедами" – глава ОВА

фото, обновленоВ Ровно мужчина бросил боеприпас на детской площадке, среди пострадавших ребенок

видеоЖурналисты AP узнали подробности массовых убийств в Буче

Более тысячи Starlink в Украине отключились из-за проблем с финансированием - CNN

США пообещали предоставить Украине необходимую для освобождения Херсона помощь

Все новости...
Эрдоган
Зеленский обсудил с Эрдоганом "зерновое соглашение" и освобождение политзаключенных
Эрдоган отреагировал на демарш России по "зерновому соглашению"
Рустем Умеров: На переговорах мы спрашивали россиян: где они видят нацистов? А они несли чушь об иностранных базах
Последние новости
04:08
Кулеба: До конца года Украина получит новые системы ПВО и ПРО
03:10
На юге ВСУ отработали 170 огневых задач по врагу – командование
02:38
В оккупированном Скадовске россияне публично казнили медсестру – FT
01:48
Маск сообщил, какой в дальнейшем будет политика Twitter
01:17
Россия проголосовала за резолюцию с осуждением себя самой – Кислица
00:47
Россияне били по 4 громадам Сумщины, запустили 70 снарядов и мин
00:06
Враг атаковал Винницкую область "Шахедами" – глава ОВА
23:51
Нидерланды предоставляют Украине 120 млн евро военной помощи, модернизируют 45 танков
23:41
Оккупанты провоцируют экологическую катастрофу на Херсонщине, в воде до 10 тонн горючего – ОВА
23:40
Интересные факты об истории Довженко-Центра, стоящем на пороге "реорганизации"
Все новости...