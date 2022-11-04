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Россия использует Курскую АЭС для хранения ракетного вооружения и дронов – ГУР

Алена МазуренкоПятница, 4 ноября 2022, 13:01

Украинские разведчики предполагают, что Россия использует Курскую АЭС для хранения и обслуживания иранских баллистических ракет и беспилотников.

Источник: главное управление разведки 

Дословно: "Получена информация, что российские военные используют территорию курской АЭС и связанных с ней предприятий для хранения и обслуживания ракет.

В течение последних нескольких недель в подземные ангары предприятия "Курскатомэнергоремонт" в районе поселка Иванино Курской области представители ВС РФ завозили ракеты к комплексам С-300.

Также в конце октября замечено прибытие к этим ангарам нескольких гражданских грузовиков на иранских автомобильных номерах с неизвестным грузом".

Детали: В разведке не исключают, что указанный объект повышенной опасности, который непосредственно приближен к Курской АЭС (город Курчатов), используется российскими ВС в военных целях. А именно, для скрытого размещения и обслуживания боеприпасов к ракетному вооружению и иранских БПЛА.

Не исключается наличие в указанных подземных хранилищах иранских баллистических ракет.

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Украинские защитники считают, что приведенная информация должна стать предметом тщательной проверки со стороны представителей соответствующих международных организаций. В первую очередь - МАГАТЭ.

Темы: Вооруженные силыРосcияразведкаАЭС
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