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Лукашенко заявил, что создаст с РФ совместную группировку спутников

"Европейская правда"Пятница, 4 ноября 2022, 13:03

Беларусь и Россия договорились создать совместную спутниковую группировку, в том числе и для военных целей. 

Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, его цитирует белорусское государственное агентство БЕЛТА, сообщает "Европейская правда".

"Мы не только в космос готовы кого-то запустить, космонавта своего отправить. Мы его отправим в ближайшее время. Мы производим космические аппараты. Мы с Россией договорились создать совместную группировку в космосе - космических аппаратов", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что это произойдет "не только в военных целях".

"Россия огромная. И мы смогли в эту программу вклиниться и вместе с россиянами создаем эту группировку спутников. Мы сегодня имеем спутник, который с высоты 500-600 километров просматривает объект в 35 сантиметров. Поэтому мы делаем здесь колоссальные шаги", - добавил Лукашенко.

Напомним, в понедельник Лукашенко подписал указ о создании и функционировании "учебно-боевых центров" совместной с Россией подготовки военнослужащих.

Темы: ЛукашенкокосмосРосcия
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