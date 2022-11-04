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Резников: Украина планирует развивать систему дронов, и не только тех, что в воздухе

Татьяна ЛозовенкоПятница, 4 ноября 2022, 13:34
Резников, скрин с трансляции брифинга 4 ноября

Одним из вызовов для ВПК Украины является развитие системы беспилотников, в том числе подводных, надводных и наземных.

Источник: министр обороны Украины Алексей Резников на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ" 4 ноября

Прямая речь: "Вызов для украинского ВПК (военно-промышленного комплекса - ред.) – развитие современных технологий, таких как беспилотники. Я имею в виду не только те, что в воздухе, но и те, что под водой, в воде и по земле. Это будущее современных войн на Земле.

К сожалению, имея такого соседа мы понимаем все вызовы после победы в этой войне. Поэтому мы развиваем систему беспилотных дронов, а также средства контрборьбы с вражескими беспилотниками, чтобы сбивать их или завладевать ими".

Детали: Он добавил, что еще одним вызовом для ВПК является строительство системы ремонта техники. По его словам, самый простой ремонт должен происходить на поле боя, ремонт средней сложности – на украинских предприятиях, а тяжелый – за пределами Украины, например в Польше, Словакии и Чехии.

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Темы: Резниковбеспилотникитехнологии
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