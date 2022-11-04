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Резников считает, что результат промежуточных выборов в США не поколеблет поддержку Украины

"Европейская правда"Пятница, 4 ноября 2022, 14:20

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что после промежуточных выборов в США 8 ноября двухпартийная поддержка Украины в Конгрессе сохранится.

Об этом министр сказал на онлайн-брифинге в пятницу, сообщает "Европейская правда".

"Я неоднократно встречался с представителями Сената и Конгресса, и каждый раз делегации были двухпартийными. Я общаюсь на постоянной основе с министром обороны Ллойдом Остиным, с его командой. Я четко понимаю, что поддержка Соединенных Штатов останется двухпартийной и двухпалатной тоже", - отметил Резников. .

Он выразил убеждение, что заявления, звучащие из США относительно ослабления помощи Украины после выборов, являются только предизбирательной риторикой.

"У меня есть личное персональное понимание и ощущение, что в подавляющем большинстве американский народ поддерживает Украину в этой несправедливой войне. И американский народ хочет победы Украины. А американцы – очень прагматические люди, американцы любят побеждать. Они понимают, что они партнерами будут в этой войне, в победе над злом", - добавил Резников.

Как сообщалось, сенатор-республиканец Роб Портман и его коллега-демократ Крис Кунс во время визита в Киев 3 ноября заверили, что двухпартийная поддержка Украины продолжится после состоявшихся на следующей неделе промежуточных выборов в Конгресс.

Также сообщалось, что члены Конгресса в Демократической и Республиканской партиях обсуждают возможность принять закон о выделении миллиардов долларов помощи Украине заранее на фоне опасений, что после выборов законодатели могут более скептически относиться к поддержке Киева.

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Темы: РезниковСШАвиборы
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