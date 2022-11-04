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СБУ задержала переправщиков, которые помогли депутату-уклонисту сбежать за границу

Татьяна ЛозовенкоПятница, 4 ноября 2022, 14:44
СБУ задержала переправщиков, которые помогли депутату-уклонисту сбежать за границу
Задержанный, фото из СБУ

Служба безопасности Украины ликвидировала три масштабных канала переправки уклонистов за границу, одним из которых воспользовался депутат Полтавского областного совета –  всего задержаны более 10 организаторов. 

Источник: пресс-служба СБУ 

Детали: По информации спецслужбы, двое жителей Полтавщины за деньги "гарантировали" мужчинам призывного возраста беспрепятственное пересечение границы под видом водителей гуманитарного груза. Для этого они вносили недостоверные сведения в электронную систему "Шлях".

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Стоимость услуги – от 3 тысяч. Сумма зависела от срочности выезда и социального статуса "клиента". В частности, по информации СБУ, их услугами воспользовался депутат Полтавского областного совета.

 

Вторая группировка обезврежена на Волыни. В ее состав входило шесть местных жителей, которые незаконно "оформили" своих клиентов как водителей в электронной системе "Шлях" и подготовили несколько автомобилей для нелегального вывоза их в ЕС. Таким образом злоумышленники переправили за пределы Украины до 100 человек.

 

Третий канал нелегальной миграции ликвидирован на Прикарпатье. Его организовали трое жителей Ивано-Франковской и Львовской областей. Они предлагали потенциальным призывникам фиктивные документы участников несуществующих благотворительных фондов. СБУ задержала их при попытке незаконного "сопровождения" через границу 5 человек.

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Открыты уголовные производства по ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса.

Семерым фигурантам уже сообщено о подозрении. 

Темы: СБУпризывПолтавская область
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