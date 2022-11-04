СБУ задержала переправщиков, которые помогли депутату-уклонисту сбежать за границу

Служба безопасности Украины ликвидировала три масштабных канала переправки уклонистов за границу, одним из которых воспользовался депутат Полтавского областного совета – всего задержаны более 10 организаторов.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По информации спецслужбы, двое жителей Полтавщины за деньги "гарантировали" мужчинам призывного возраста беспрепятственное пересечение границы под видом водителей гуманитарного груза. Для этого они вносили недостоверные сведения в электронную систему "Шлях".

Стоимость услуги – от 3 тысяч. Сумма зависела от срочности выезда и социального статуса "клиента". В частности, по информации СБУ, их услугами воспользовался депутат Полтавского областного совета.

Вторая группировка обезврежена на Волыни. В ее состав входило шесть местных жителей, которые незаконно "оформили" своих клиентов как водителей в электронной системе "Шлях" и подготовили несколько автомобилей для нелегального вывоза их в ЕС. Таким образом злоумышленники переправили за пределы Украины до 100 человек.

Третий канал нелегальной миграции ликвидирован на Прикарпатье. Его организовали трое жителей Ивано-Франковской и Львовской областей. Они предлагали потенциальным призывникам фиктивные документы участников несуществующих благотворительных фондов. СБУ задержала их при попытке незаконного "сопровождения" через границу 5 человек.

Открыты уголовные производства по ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса.

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Семерым фигурантам уже сообщено о подозрении.