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Правительство Германии предупредило Меркель из-за расходов ее офиса в Бундестаге

"Европейская правда"Пятница, 4 ноября 2022, 16:04

Коалиционное правительство Германии призвало бывшего канцлера Ангелу Меркель соблюдать дисциплину расходов в работе с ее офисом в Бундестаге. 

Об этом сообщило немецкое издание Spiegel, пишет "Европейская правда".

В Германии бывшие канцлеры получают право на финансируемый государством офис в Бундестаге, когда они покидают правительство.

Согласно докладу министерства финансов, подготовленному для бюджетного комитета Бундестага, между офисом действующего канцлера и офисом Меркель проводились переговоры, в которых "также шла речь о кадровом обеспечении в соответствии с требованиями".

Бывшему канцлеру было разъяснено, что офис не является "статусным", а создан для "выполнения должностных обязанностей и постоянных обязательств", и что "в частности, исключается его использование в личных целях и для получения дополнительного дохода". 

Возмещение командировочных расходов может рассматриваться только в том случае, "если бывший федеральный канцлер совершает поездку от имени и в интересах Федеративной Республики Германия".

Издание подчеркивает, что роскошное наполнение офиса Меркель с девятью сотрудниками также вызвало критику. 

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Темы: МеркельГермания
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