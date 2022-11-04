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Оккупанты час обстреливали пограничное село на Сумщине

"Украинская правда"Пятница, 4 ноября 2022, 16:05
Оккупанты час обстреливали пограничное село на Сумщине
Последствия обстрела Сумщины 4 ноября, фото из Facebook Живицкого

Российские оккупанты обстреляли Белопольскую общину на Сумщине, повреждения получили по меньшей мере три жилых дома.

Источник: Telegram главы Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.

Прямая речь: "Россияне в течение часа обстреливали пограничное село Белопольской общины.

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На мирных жителей враг направил 28 снарядов из САУ. Повреждены по меньшей мере три жилых дома и еще четыре хозяйственных помещения".

Детали: Чиновник отметил, что в результате обстрелов были прямые попадания в жилье.

Живицкий опубликовал последствия разрушений, нанесенных артиллерийскими снарядами. От обстрелов в зданиях остались сквозные дыры в крышах, разбиты стены, уничтожено имущество местных жителей.

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По предварительным данным, люди не пострадали. Детали уточняются, добавил глава ОГА.

Предыстория:

  • За минувшие сутки россияне направили 157 снарядов и мин на приграничье Сумщины.

Темы: Сумская областьвойна
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