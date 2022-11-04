Оккупанты час обстреливали пограничное село на Сумщине
Российские оккупанты обстреляли Белопольскую общину на Сумщине, повреждения получили по меньшей мере три жилых дома.
Источник: Telegram главы Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.
Прямая речь: "Россияне в течение часа обстреливали пограничное село Белопольской общины.
На мирных жителей враг направил 28 снарядов из САУ. Повреждены по меньшей мере три жилых дома и еще четыре хозяйственных помещения".
Детали: Чиновник отметил, что в результате обстрелов были прямые попадания в жилье.
Живицкий опубликовал последствия разрушений, нанесенных артиллерийскими снарядами. От обстрелов в зданиях остались сквозные дыры в крышах, разбиты стены, уничтожено имущество местных жителей.
По предварительным данным, люди не пострадали. Детали уточняются, добавил глава ОГА.
Предыстория:
- За минувшие сутки россияне направили 157 снарядов и мин на приграничье Сумщины.