Танки, бронетранспортеры и катера: США объявили новый пакет помощи Украине

Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 миллионов, который будет включать 90 танков Т-72.

Об этом объявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Синг на брифинге в Вашингтоне, пишет "Европейская правда".

США и Нидерланды вместе оплатят восстановление танков Т-72, которые находятся на хранении в Чехии.

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"Эти танки поступят из Чехии. Соединенные Штаты заплатят за восстановление 45 единиц. И правительство Нидерландов в соответствии со своими обязательствами оплатят еще 45 танков. Поэтому в целом будет 90 танков отправятся в Украину. Это будут технически усовершенствованные танки", - сказала Синг.

Часть из этих танков будет передана Украине еще до конца этого года, остальные - в течение следующего года.

Новый пакет помощи включает 250 бронетранспортеров M1117, 40 бронированных катеров, зенитно-ракетные комплексы Hawk и 1,1 тысячу беспилотников Phoenix Ghost.

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Относительно беспилотников в Пентагоне не назвали точную дату поставок в Украину.

С начала российского вторжения в Украину 24 февраля Соединенные Штаты направили Киеву помощь в сфере безопасности на сумму около 17,6 миллиарда долларов.

Напомним, президент США Джо Байден пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Вашингтон предоставит Украине передовые воздушные системы после разрушительного ракетного обстрела со стороны России в начале этого месяца.