Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Танки, бронетранспортеры и катера: США объявили новый пакет помощи Украине

"Европейская правда"Пятница, 4 ноября 2022, 18:26
Танки т-72, фото: арміяінформ

Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 миллионов, который будет включать 90 танков Т-72.

Об этом объявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Синг на брифинге в Вашингтоне, пишет "Европейская правда".

США и Нидерланды вместе оплатят восстановление танков Т-72, которые находятся на хранении в Чехии.

"Эти танки поступят из Чехии. Соединенные Штаты заплатят за восстановление 45 единиц. И правительство Нидерландов в соответствии со своими обязательствами оплатят еще 45 танков. Поэтому в целом будет 90 танков отправятся в Украину. Это будут технически усовершенствованные танки", - сказала Синг.

Часть из этих танков будет передана Украине еще до конца этого года, остальные - в течение следующего года.

Новый пакет помощи включает 250 бронетранспортеров M1117, 40 бронированных катеров, зенитно-ракетные комплексы Hawk и 1,1 тысячу беспилотников Phoenix Ghost.

Относительно беспилотников в Пентагоне не назвали точную дату поставок в Украину.

ВИДЕО ДНЯ

С начала российского вторжения в Украину 24 февраля Соединенные Штаты направили Киеву помощь в сфере безопасности на сумму около 17,6 миллиарда долларов.

Напомним, президент США Джо Байден пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Вашингтон предоставит Украине передовые воздушные системы после разрушительного ракетного обстрела со стороны России в начале этого месяца.

Темы: СШАУкраинаоружие
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, видеоАндрей Шевченко собирает средства на восстановление стадиона в Ирпене

"Есть причина для надежды": посол в Германии надеется на поставки Украине Leopard 2

Путин лжет: мобилизация в России не дала ожидаемых результатов – ISW

В оккупированном Скадовске россияне публично казнили медсестру – FT

Россия проголосовала за резолюцию с осуждением себя самой – Кислица

Враг атаковал Винницкую область "Шахедами" – глава ОВА

Все новости...
США
США считают, что Иран просил помощи России для своей ядерной программы – CNN
Будут приятные новости: Резников анонсировал новый пакет военной помощи от США
Резников считает, что результат промежуточных выборов в США не поколеблет поддержку Украины
Последние новости
10:41
фото, видеоАндрей Шевченко собирает средства на восстановление стадиона в Ирпене
10:31
Российский агент "Победа" получила 7 лет тюрьмы за измену - СБУ
10:30
Национальный институт рака сможет заключить договор с НСЗУ: что это значит для пациентов и медиков
10:18
Британская разведка: Учения россиян проводят в Беларуси из-за нехватки инструкторов и оборудования
09:50
Женщина болела раком 12 раз до 36 лет. В ее генах обнаружили мутацию, которой раньше не встречали
09:47
Россия потеряла еще 600 оккупантов и 8 танков
09:26
"Есть причина для надежды": посол в Германии надеется на поставки Украине Leopard 2
09:12
С воздушной тревоги по всей Украине началось утро субботы
08:52
Российские врачи в Мелитополе пьянствуют вместо спасения оккупантов - мэр
08:43
В Польше начались крупнейшие военные учения стран Вышеградской группы
Все новости...