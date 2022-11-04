В Каменке Запорожской области оккупанты убрали блокпосты и переместили войска – Генштаб

Россияне свернули блокпосты и комендатуру, а также переместили личный состав в населенном пункте Каменка Запорожской области.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "По имеющейся информации, в населенном пункте Каменка Запорожской области противник переместил личный состав своих подразделений, свернул блокпосты и комендатуру.

Отмечается низкий уровень морально-психологического состояния личного состава вражеских подразделений, находящихся в Запорожской области. Это последствия неудовлетворительных условий содержания, плохой экипировки, постоянной задержки и неполных выплат денежного обеспечения, а также пренебрежительного отношения военного руководства к подчиненным".

Детали: В течение суток российские оккупанты нанесли 3 ракетных и 5 авиационных ударов, совершили 2 обстрела из реактивных систем залпового огня. От этих преступных действий пострадали населенные пункты Львовской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. Сохраняется угроза нанесения новых ударов и задействования ударных БпЛА, такие действия возможны и с территории Беларуси.

Враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов, в районе Тимоновичей Черниговской области;

направлении – из минометов, в районе Тимоновичей Черниговской области; на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Амбарное, Бологовка, Стельмаховка, Волчанские Хутора, Глубокое, Двуречная, Зеленое, Гатище и Чугуновка;

направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Амбарное, Бологовка, Стельмаховка, Волчанские Хутора, Глубокое, Двуречная, Зеленое, Гатище и Чугуновка; на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Новоегоровка, Северск, Верхнекаменское, Медвежье и Белогоровка;

и направлениях – из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Новоегоровка, Северск, Верхнекаменское, Медвежье и Белогоровка; на Бахмутском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Белогоровки, Бахмута, Андреевки, Клещеевки и Иванграда;

направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Белогоровки, Бахмута, Андреевки, Клещеевки и Иванграда; на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка и Парасковиевка;

направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка и Парасковиевка; на Новопавловском направлении – из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Павловка, Времевка и Большая Новоселка;

направлении – из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Павловка, Времевка и Большая Новоселка; на Запорожском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Полтавки, Гуляйполя, Зализнычного, Гуляйпольского, Дорожнянки, Новоандреевки и Ольговского.

направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Полтавки, Гуляйполя, Зализнычного, Гуляйпольского, Дорожнянки, Новоандреевки и Ольговского. На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов, граничащих с линией соприкосновения. Непосредственно от огня российской реактивной и ствольной артиллерии в очередной раз пострадали населенные пункты Трифоновка Херсонской области и Никополь.

Оккупанты продолжают умирать в Украине. Подтверждена информация о потерях противника в результате огневого поражения по административному зданию в Голой Пристани Херсонской области. По имеющейся информации, 18 российских захватчиков уничтожены и 2 – ранены.

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Также 2 ноября текущего года в районе города Энергодар Запорожской области уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 и грузовик с боеприпасами, а около 20 военнослужащих противника получили ранения различной степени тяжести.

3 ноября в городе Мелитополь было нанесено огневое поражение по пункту управления противника, размещенному в здании промышленной зоны. Как результат, около 50 захватчиков ранены и уничтожено до 10 единиц военной техники. Кроме того, повреждено около 80 единиц военной техники различного типа, которые враг размещал в ангарах.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла по врагу четыре удара. Под поражение попали два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также две позиции средств противовоздушной обороны противника. Украинские подразделения противовоздушной обороны сбили два БпЛА "Shahed-136".

Воины ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления врага, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и ряд других важных военных объектов противника.