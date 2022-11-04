Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Каменке Запорожской области оккупанты убрали блокпосты и переместили войска – Генштаб

Катерина ТищенкоПятница, 4 ноября 2022, 17:31
В Каменке Запорожской области оккупанты убрали блокпосты и переместили войска – Генштаб
иллюстративное фото Getty Images

Россияне свернули блокпосты и комендатуру, а также переместили личный состав в населенном пункте Каменка Запорожской области.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "По имеющейся информации, в населенном пункте Каменка Запорожской области противник переместил личный состав своих подразделений, свернул блокпосты и комендатуру.

Реклама:

Отмечается низкий уровень морально-психологического состояния личного состава вражеских подразделений, находящихся в Запорожской области. Это последствия неудовлетворительных условий содержания, плохой экипировки, постоянной задержки и неполных выплат денежного обеспечения, а также пренебрежительного отношения военного руководства к подчиненным".

Детали: В течение суток российские оккупанты нанесли 3 ракетных и 5 авиационных ударов, совершили 2 обстрела из реактивных систем залпового огня. От этих преступных действий пострадали населенные пункты Львовской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. Сохраняется угроза нанесения новых ударов и задействования ударных БпЛА, такие действия возможны и с территории Беларуси.

Враг осуществлял обстрелы:

ВИДЕО ДНЯ
  • на Северском направлении – из минометов, в районе Тимоновичей Черниговской области;
  • на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Амбарное, Бологовка, Стельмаховка, Волчанские Хутора, Глубокое, Двуречная, Зеленое, Гатище и Чугуновка;
  • на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Новоегоровка, Северск, Верхнекаменское, Медвежье и Белогоровка;
  • на Бахмутском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Белогоровки, Бахмута, Андреевки, Клещеевки и Иванграда;
  • на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка и Парасковиевка;
  • на Новопавловском направлении – из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Павловка, Времевка и Большая Новоселка;
  • на Запорожском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Полтавки, Гуляйполя, Зализнычного, Гуляйпольского, Дорожнянки, Новоандреевки и Ольговского.
  • На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов, граничащих с линией соприкосновения. Непосредственно от огня российской реактивной и ствольной артиллерии в очередной раз пострадали населенные пункты Трифоновка Херсонской области и Никополь.

Оккупанты продолжают умирать в Украине. Подтверждена информация о потерях противника в результате огневого поражения по административному зданию в Голой Пристани Херсонской области. По имеющейся информации, 18 российских захватчиков уничтожены и 2 – ранены.

Также 2 ноября текущего года в районе города Энергодар Запорожской области уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 и грузовик с боеприпасами, а около 20 военнослужащих противника получили ранения различной степени тяжести.

3 ноября в городе Мелитополь было нанесено огневое поражение по пункту управления противника, размещенному в здании промышленной зоны. Как результат, около 50 захватчиков ранены и уничтожено до 10 единиц военной техники. Кроме того, повреждено около 80 единиц военной техники различного типа, которые враг размещал в ангарах.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла по врагу четыре удара. Под поражение попали два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также две позиции средств противовоздушной обороны противника. Украинские подразделения противовоздушной обороны сбили два БпЛА "Shahed-136".

Воины ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления врага, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и ряд других важных военных объектов противника.

Темы: Запорожская областьГенштабВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Запорожская область
Оккупанты держат в яме и почти не кормят своих военных, которые отказались идти в бой − Маляр
ВСУ имеют успех и закрепляются в направлении Новопрокоповки – Генштаб
Кулеба рассказал, как группа из 31 бойца сделала возможным освобождение Роботино 
Последние новости
22:43
Россия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
Все новости...
Реклама: