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Словацкие компании поставляли в Россию и Иран детали для производства оружия - СМИ

"Европейская правда"Пятница, 4 ноября 2022, 19:02

Словацкие производители после начала российского вторжения отправляли в Россию и Иран запчасти, которые могут быть использованы для производства тяжелого оружия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание Denník N.

Издания заявило, что располагает списком из тысяч предметов, среди которых подшипники, двигатели, электроника, оборудование для производства компонентов шин, которые могут быть использованы в производстве танков, бронемашин, ракетных систем или носителей межконтинентальных баллистических ракет.

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Многие экспортные товары были поставлены российским компаниям, которые выступают в качестве дочерних предприятий оружейной промышленности.

Издание выяснило, что в Иран в апреле словацким производителем легких самолетов был экспортирован двигатель Rotax 912. Такие установлены на иранских беспилотниках Mohajer-6, используемых российскими военными.

В списке экспортированной продукции не указаны имена экспортеров, а ими могут быть предприятия из других стран ЕС.

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Эти сделки могут представлять собой нарушение санкций ЕС. Словацкие таможенные органы, вероятно, не классифицировали экспортируемые товары как товары двойного назначения, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях. Такие товары требуют одобрения министерств экономики и иностранных дел перед отправкой за границу, которое в данном случае не было получено. Словацкие таможенники утверждают, что действовали в соответствии с правилами и не могут повлиять на то, будут ли поставки использованы российскими военными.

Словакия является членом ЕС и НАТО и поддерживает Украину с самого начала российского вторжения. Она предоставила своему восточному соседу различное военное оборудование, включая систему ПВО С-300.

Темы: СловакияРосcияИраноружие
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