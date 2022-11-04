Ермак заверяет: согласовал с США, что считать победой Украины в войне

Украина имеет ясное видение, что считать своей победой в российско-украинской войне, и уже убедилась, что его разделяют партнеры, в том числе Соединенные Штаты Америки.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на совместной пресс-конференции с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном, отвечая на вопрос "Европейской правды".

По его словам, Украина уже коммуницировала партнерам, что она считает победой. Ермак, в частности, настаивает, чтобы этот план включал полную деоккупацию всех территорий Украины (то есть, включая Донбасс и Крым), выплату репарации Россией и международные гарантии, которые не позволят РФ напасть снова.

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"Понимание победы четко сформулировано нами. Это возвращение территориальной целостности, это компенсация за то, что захватчики сделали с нашей страной, это возвращение всех наших людей из плена, и это возвращение мира к четкой системе международной безопасности. Это гарантии безопасности, которых требует Украина , чтобы это никогда не могло повториться в будущем", – заявил он.

Глава ОПУ особо подчеркнул, что это видение согласовано с Соединенными Штатами, представитель которых Джейк Салливан присутствовал на встрече.

"Наше понимание победы полностью совпадает с пониманием наших партнеров, это самое главное, - заявил он. - У нас нет никаких разногласий. Наши главные партнеры, США, наши партнеры - Британия, Германия, Франция - говорят о том, что будут поддерживать нас до победы".

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Джейк Салливан со своей стороны рассказал, что США отказываются от переговоров с выдвигающей неприемлемые условия Россией.

Подробнее о визите Салливана в Киев смотрите в репортаже "Европейской правды": "США согласились, что считать победой Украины".

Также в пятницу Пентагон обнародовал список вооружения в рамках нового пакета помощи Украине.