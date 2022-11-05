Россияне били по 4 громадам Сумщины, запустили 70 снарядов и мин
За прошедшие сутки под вражескими обстрелами были 4 приграничные громады Сумской области - Белопольская, Зноб-Новгородская, Миропольская и Хотинская, россияне направили 70 снарядов и мин.
Источник: глава военной администрации Сумщины Дмитрий Живицкий
Прямая речь: "На них (общины – ред.) россияне в течение дня направили 70 снарядов и мин".
Детали: Миропольскую громаду с территории России обстреляли из минометов. Было 9 взрывов, обошлось без разрушений.
По Хотинской общине враг тоже вел сначала минометный обстрел (9 "прилетов").
А после обеда еще по двум пограничным селам россияне ударили из САУ. Всего было 15 взрывов, также обошлось без разрушений.
В Белопольской громаде почти час враг из САУ обстреливал приграничье (28 "прилетов").
Повреждены по меньшей мере 3 жилых дома и еще четыре хозяйственных помещения. Были прямые попадания в помещения.
"К счастью, без погибших", – написал Живицкий.
По другому селу общины россияне били из минометов (4 "прилета").
В Зноб-Новгородской общине здесь под российский обстрел попали два села.
По одному враг вел гранатометный обстрел (5 очередей из АГС). По другому – применил стрелковое оружие.