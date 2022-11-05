Россияне били по 4 громадам Сумщины, запустили 70 снарядов и мин

За прошедшие сутки под вражескими обстрелами были 4 приграничные громады Сумской области - Белопольская, Зноб-Новгородская, Миропольская и Хотинская, россияне направили 70 снарядов и мин.

Источник: глава военной администрации Сумщины Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "На них (общины – ред.) россияне в течение дня направили 70 снарядов и мин".

Детали: Миропольскую громаду с территории России обстреляли из минометов. Было 9 взрывов, обошлось без разрушений.

По Хотинской общине враг тоже вел сначала минометный обстрел (9 "прилетов").

А после обеда еще по двум пограничным селам россияне ударили из САУ. Всего было 15 взрывов, также обошлось без разрушений.

В Белопольской громаде почти час враг из САУ обстреливал приграничье (28 "прилетов").

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Повреждены по меньшей мере 3 жилых дома и еще четыре хозяйственных помещения. Были прямые попадания в помещения.

"К счастью, без погибших", – написал Живицкий.

По другому селу общины россияне били из минометов (4 "прилета").

В Зноб-Новгородской общине здесь под российский обстрел попали два села.

По одному враг вел гранатометный обстрел (5 очередей из АГС). По другому – применил стрелковое оружие.