Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне били по 4 громадам Сумщины, запустили 70 снарядов и мин

Ольга ГлущенкоПятница, 4 ноября 2022, 23:47
Россияне били по 4 громадам Сумщины, запустили 70 снарядов и мин
последствия обстрелов, фото: телеграмм Живицкого

За прошедшие сутки под вражескими обстрелами были 4 приграничные громады Сумской области - Белопольская, Зноб-Новгородская, Миропольская и Хотинская, россияне направили 70 снарядов и мин.

Источник: глава военной администрации Сумщины Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "На них (общины – ред.) россияне в течение дня направили 70 снарядов и мин".

Реклама:

Детали: Миропольскую громаду с территории России обстреляли из минометов. Было 9 взрывов, обошлось без разрушений.

По Хотинской общине враг тоже вел сначала минометный обстрел (9 "прилетов").

А после обеда еще по двум пограничным селам россияне ударили из САУ. Всего было 15 взрывов, также обошлось без разрушений.

ВИДЕО ДНЯ

В Белопольской громаде почти час враг из САУ обстреливал приграничье (28 "прилетов").

Повреждены по меньшей мере 3 жилых дома и еще четыре хозяйственных помещения. Были прямые попадания в помещения.

"К счастью, без погибших", – написал Живицкий.

По другому селу общины россияне били из минометов (4 "прилета").

В Зноб-Новгородской общине здесь под российский обстрел попали два села.

По одному враг вел гранатометный обстрел (5 очередей из АГС). По другому – применил стрелковое оружие.

Темы: Сумская областьобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Сумская область
Сумщина: россияне обстреляли полицейских, которые документировали предыдущие преступления
В результате обстрела Сумщины погиб полицейский, ранены дети
На Сумщине из-за российского обстрела ранены двое энергетиков
Последние новости
22:43
Россия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
Все новости...
Реклама: