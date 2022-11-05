Маск сообщил, какой в дальнейшем будет политика Twitter
Миллиардер и новый владелец Twitter Илон Маск сообщил, что политика проверки контента в Twitter "остается абсолютно неизменной".
Источник: Маск в Twitter
Прямая речь: "Опять же, чтобы внести ясность, твердая приверженность Twitter к модерации контента остается абсолютно неизменной.
На самом деле, на этой неделе мы видели, что количество высказываний, разжигающих ненависть, иногда опускалось "ниже" предыдущих норм, вопреки тому, что вы можете прочитать в прессе".
Детали: Относительно сокращения штата Twitter, Маск отметил, что "к сожалению, выбора нет, когда компания теряет более $4 млн. в день".
При этом он добавил, что всем уволенным "было предложено 3 месяца выходного пособия, что на 50% больше, чем предусмотрено законодательством".
Напомним: Маск приказал сократить расходы сети Twitter на 1 млрд долларов.