Маск сообщил, какой в дальнейшем будет политика Twitter

Миллиардер и новый владелец Twitter Илон Маск сообщил, что политика проверки контента в Twitter "остается абсолютно неизменной".

Источник: Маск в Twitter

Прямая речь: "Опять же, чтобы внести ясность, твердая приверженность Twitter к модерации контента остается абсолютно неизменной.

На самом деле, на этой неделе мы видели, что количество высказываний, разжигающих ненависть, иногда опускалось "ниже" предыдущих норм, вопреки тому, что вы можете прочитать в прессе".

Детали: Относительно сокращения штата Twitter, Маск отметил, что "к сожалению, выбора нет, когда компания теряет более $4 млн. в день".

При этом он добавил, что всем уволенным "было предложено 3 месяца выходного пособия, что на 50% больше, чем предусмотрено законодательством".

Напомним: Маск приказал сократить расходы сети Twitter на 1 млрд долларов.