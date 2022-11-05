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За день из Twitter уволили 50% персонала, работники подали в суд

Ольга ГлущенкоСуббота, 5 ноября 2022, 04:07

За один день в пятницу по приказу нового владельца Илона Маска из Twitter было уволено 50% сотрудников, известно, что работники подали в суд.

Источник: руководитель отдела безопасности и добропорядочности компании Йоэль Рот

Детали: Рот отметил, что в целом из компании уволили 50% сотрудников, а из его отдела - 15%. Всего в Twitter работало около 7500 человек.

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Он добавил, что уволенные работники уже подали в суд.

Рот также написал о том, что "основные возможности модерирования остаются на месте".

"На прошлой неделе по соображениям безопасности мы ограничили доступ к нашим внутренним инструментам для некоторых пользователей, включая некоторых членов моей команды", – отметил руководитель отдела.

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При этом, уточнил он, ежедневный "объем модерации оставался стабильным в течение этого периода".

Напомним: Миллиардер и новый владелец Twitter Илон Маск сообщил, что политика проверки контента в Twitter "остается абсолютно неизменной".

Темы: соцсетиМасксуд
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