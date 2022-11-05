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Враг за ночь направил на Никополь 40 снарядов, возникли пожары – ОВА

Ольга ГлущенкоСуббота, 5 ноября 2022, 06:57
Враг за ночь направил на Никополь 40 снарядов, возникли пожары – ОВА
фото: телеграмм Резниченко

Ночью на Днепропетровщине воздушники сбили вражеский "Шахед", а россияне вели обстрелы трех общин, по Никополю запустили 40 снарядов.

Источник: глава военной администрации Валентин Резниченко

Детали: Военные из воздушного командования "Восток" уничтожили в Синельниковском районе еще один вражеский "Шахед".

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Никопольщину россияне снова накрыли огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии. Стреляли из временно оккупированного Энергодара по трем громадам – Червоногригорьевской, Марганецкой и Никопольской.

"Больше всего досталось Никополю. На ночной город враг направил почти 40 снарядов", - отметил Резниченко.

В результате обстрелов загорелись два пожара, их потушили спасатели.

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Изуродованы около полутора десятков многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и газопровод.

Российские снаряды попали и по местному лицею, промышленному и транспортному предприятиям. Повреждены производственные мощности и имущество.

На этот раз везде обошлось без погибших и раненых.

 
 

Темы: Днепропетровская областьобстрелвойна
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