Россия потеряла еще 600 оккупантов и 8 танков
Суббота, 5 ноября 2022, 09:47
Вооруженные силы ликвидировали еще 600 российских оккупантов за сутки.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.11 ориентировочно составили
- личного состава - около 75440 (+600) человек ликвидировано,
- танков - 2758 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 5601 (+21) ед,
- артиллерийских систем - 1776 (+4) ед,
- РСЗО - 391 (+0) ед,
- средства ПВО - 202 (+1) ед,
- самолетов - 277 (+0) ед,
- вертолетов - 260 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1462 (+12),
- крылатые ракеты - 399 (+2),
- корабли / катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4184 (+10) ед,
- специальная техника - 155 (+0).
Наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.
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