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Россия потеряла еще 600 оккупантов и 8 танков

Роман ПетренкоСуббота, 5 ноября 2022, 09:47
российский танк, иллюстративное фото генштаба

Вооруженные силы ликвидировали еще 600 российских оккупантов за сутки.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.11 ориентировочно составили

  • личного состава - около 75440 (+600) человек ликвидировано,
  • танков - 2758 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 5601 (+21) ед,
  • артиллерийских систем - 1776 (+4) ед,
  • РСЗО - 391 (+0) ед,
  • средства ПВО - 202 (+1) ед,
  • самолетов - 277 (+0) ед,
  • вертолетов - 260 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1462 (+12),
  • крылатые ракеты - 399 (+2),
  • корабли / катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4184 (+10) ед,
  • специальная техника - 155 (+0).

Наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.

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Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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