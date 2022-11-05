Посольство в Германии выключило вечернее освещение в знак солидарности с Украиной

Посольство Украины в Германии решило выключить вечернее освещение здания своего размещения - в знак солидарности с Украиной, которая частично без освещения из-за российских обстрелов, и Германией, которая тоже перешла в режим экономии.

Как пишет "Европейская правда", об этом посол Украины в Германии Алексей Макеев написал на своей странице в Facebook.

"В знак солидарности со всей Украиной, которая сегодня часто остается без света из-за российских бомбардировок; с нашими воинами света - энергетиками; с Германией, которая тоже перешла в режим экономии - мы выключаем вечернее освещение здания посольства Украины в Германии", - написал Макеев.

По его словам, освещение вернут после победы Украины.

"С нами свет. И желто-голубой флаг" - отметил посол.

Напомним, посол Украины в Берлине Алексей Макеев ожидает прямые поставки боевых танков из Германии.