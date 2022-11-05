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Украинские воины разгромили скопление техники и оккупантов на Луганщине

Роман ПетренкоСуббота, 5 ноября 2022, 12:29
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Гвардейцы обнародовали видео, как совместно с подразделениями сухопутных войск ВСУ разгромили скопление техники и живой силы россиян в Луганской области.

Источник: Нацгвардия

Детали: Отмечается, что Нацгвардейцы и сухопутники обнаружили и нанесли огневое поражение по скоплению бронетехники и позициям врага на Луганщине.

В результате успешно выполненного задания гвардейцы уничтожили 5 танков, 2 бронированных боевых машин и оккупантов, точное количество которых неизвестно.

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Темы: НацгвардияВооруженные силывойна
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