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Украинские воины разгромили скопление техники и оккупантов на Луганщине

Роман ПетренкоСуббота, 5 ноября 2022, 11:29
Украинские воины разгромили скопление техники и оккупантов на Луганщине
скриншот

Гвардейцы обнародовали видео, как совместно с подразделениями сухопутных войск ВСУ разгромили скопление техники и живой силы россиян в Луганской области.

Источник: Нацгвардия

Детали: Отмечается, что Нацгвардейцы и сухопутники обнаружили и нанесли огневое поражение по скоплению бронетехники и позициям врага на Луганщине.

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В результате успешно выполненного задания гвардейцы уничтожили 5 танков, 2 бронированных боевых машин и оккупантов, точное количество которых неизвестно.

Темы: НацгвардияВооруженные силывойна
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