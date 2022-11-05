Харьковщина: за сотрудничество с оккупантами задержали бывшую полицейскую

На Харьковщине продолжают выявлять коллаборационистов: в частности полицейские задержали свою бывшую коллегу, которая во время оккупации добровольно согласилась на сотрудничество с российскими захватчиками.

Источник: полиция Харьковской области, ГБР, прокуратура Харьковщины

Детали: Женщина договорилась с захватчиками, чтобы ее взяли работать в местную оккупационную полицию. Для этого она отдала собственное табельное оружие. Оккупанты предоставили ей должность так называемого "старшего участкового" в поселке Двуречное.

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После деоккупации бывшая полицейская скрывалась в подвальных помещениях в Двуречном.

4 ноября полицейские Купянского райотдела полиции задержали бывшего участкового офицера полиции указанного подразделения.

Полицейская в июне 2022 года была уволена со службы в рядах полиции за невыход из оккупации.

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Ей сообщено о подозрении по факту коллаборационистской деятельности.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Еще об одном факте разоблачения на деоккупированной Харьковщине сообщает прокуратура: досудебным расследованием установлено, что в городе Балаклея местная жительница добровольно согласилась работать на оккупационную администрацию.

Так, в мае она заняла должность "начальника отдела образования Балаклейского ТУ Изюмского района Харьковской области". Коллаборантка даже заключила псевдотрудовой договор с так называемым "председателем временной ВГА г. Балаклея". Балаклея".

"Начальница" выполняла целый ряд функций:

- осуществляла руководство деятельностью отдела;

- участвовала в совещаниях руководителей отделов оккупационной власти;

- издавала приказы о принятии работников на работу;

- заключала трудовые договоры с работниками;

- организовывала и проводила коллективные совещания;

- давала указания работникам учебных заведений по выполнению работ;

- составляла табели учета рабочего времени работников отдела, учебных заведений и сведения о начислении заработной платы в российских рублях.

Правоохранители разоблачили коллаборационистку. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.