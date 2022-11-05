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В Варшаве под посольством Венгрии активисты "вытаскивали Орбана из задницы Путина"

"Европейская правда"Суббота, 5 ноября 2022, 16:50

Активисты устроили акцию под посольством Венгрии в Варшаве с целью привлечь внимание к зависимости венгерского премьера Виктора Орбана от России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Орбан раз за разом доказывает, что является супер дружбаном. Дружбаном Путина" - говорится в анонсе события на Facebook.

Организатором акции выступает "Евромайдан Варшава", который вопреки тезисам Орбана настаивает, что не европейские санкции уничтожают Венгрию, а зависимость венгерского правительства от кремлевского режима.

Активисты принесли под венгерское посольство куклу Путина, у которой из задницы выглядывает фигура Орбана. Участники акции вместе освободили "Орбана" из его "плена".

"Прямо сейчас под посольством Венгрии в Варшаве я с другими активистами пытаюсь вытащить Орбана, который застрял в @опе Путина.  Верю, что когда премьер Венгрии посмотрит на мир с другой перспективы, то сможет наконец увидеть, что Россия - это страна-террорист, что ее газ не только ужасно вонючий, но и смертоносный, и что именно из-за этой страны и ее политики в мире сейчас происходит экономический кризис" - написала в Facebook лидер инициативы "Евромайдан-Варшава" и лауреат премии "Активист года" в Польше Наталья Панченко.

Смотрите также видеоинтервью Натальи Панченко "Европейской правде" - о том, как поляки помогают Украине, как украинки и украинцы в Польше ведут борьбу с агрессором.

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Темы: Польша
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