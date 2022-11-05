Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лидер фракции партии Шольца обвинил украинские власти во внесении его в "список террористов"

"Европейская правда"Суббота, 5 ноября 2022, 16:32
Лидер фракции партии Шольца обвинил украинские власти во внесении его в список террористов
Рольф Мютцених, фото picture alliance via Getty Images

Лидер фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в немецком Бундестаге Рольф Мютцених обвинил украинские власти в якобы внесении его в список террористов за поддержку дипломатических усилий в войне с РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

"Я раздражен тем, что украинское правительство внесло меня в список террористов на том основании, что я работаю над прекращением огня или над возможностью осуществления дальнейших дипломатических шагов через локальные перемирия", - заявил Мютцених на дебатах СДПГ в Берлине.

Реклама:

С украинской стороны не было подтверждения, что лидер парламентской фракции СДПГ попал в список террористов.

Мютцених также заявил на дебатах, что ему поступали угрозы.

"На основании того, что украинское правительство включило меня в список террористов, также поступали, так сказать, вторичные угрозы. С ними тоже не совсем легко бороться" - отметил он.

ВИДЕО ДНЯ

Мютцених пожаловался на "дискриминацию" в отношении тех, кто, как и он, выступает за дипломатию: "Я выступаю против этой жесткости".

Он отстаивает свой призыв к дипломатическим усилиям, направленным на прекращение агрессивной войны России против Украины. "Моя позиция не изменилась. Большинство войн не заканчивались на поле боя", - сказал Мютцених.

Напомним, Мютцених еще в конце января, до полномасштабного вторжения России в Украину призвал уладить конфликт с РФ с помощью переговоров, а не путем поставок вооружений в Украину.

Темы: Германия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Германия
В Германии согласовали реформу разведки в ответ на деятельность шпионов РФ
Мэр немецкого города ездил на бал в Петербург и выступал там с речью
Германия сокращает налоги на 32 млрд евро, чтобы дать толчок экономике
Последние новости
22:43
Россия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
Все новости...
Реклама: