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Лидер фракции партии Шольца обвинил украинские власти во внесении его в "список террористов"

"Европейская правда"Суббота, 5 ноября 2022, 17:32
Рольф Мютцених, фото picture alliance via Getty Images

Лидер фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в немецком Бундестаге Рольф Мютцених обвинил украинские власти в якобы внесении его в список террористов за поддержку дипломатических усилий в войне с РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

"Я раздражен тем, что украинское правительство внесло меня в список террористов на том основании, что я работаю над прекращением огня или над возможностью осуществления дальнейших дипломатических шагов через локальные перемирия", - заявил Мютцених на дебатах СДПГ в Берлине.

С украинской стороны не было подтверждения, что лидер парламентской фракции СДПГ попал в список террористов.

Мютцених также заявил на дебатах, что ему поступали угрозы.

"На основании того, что украинское правительство включило меня в список террористов, также поступали, так сказать, вторичные угрозы. С ними тоже не совсем легко бороться" - отметил он.

Мютцених пожаловался на "дискриминацию" в отношении тех, кто, как и он, выступает за дипломатию: "Я выступаю против этой жесткости".

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Он отстаивает свой призыв к дипломатическим усилиям, направленным на прекращение агрессивной войны России против Украины. "Моя позиция не изменилась. Большинство войн не заканчивались на поле боя", - сказал Мютцених.

Напомним, Мютцених еще в конце января, до полномасштабного вторжения России в Украину призвал уладить конфликт с РФ с помощью переговоров, а не путем поставок вооружений в Украину.

Темы: Германия
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