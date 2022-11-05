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Зеленский провел длительное заседание Ставки: ожидает хороших новостей по ПВО

Катерина ТищенкоСуббота, 5 ноября 2022, 19:39
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский в субботу провел трехчасовое заседание Ставки верховного главнокомандующего и заявил, что в ближайшие недели ожидает хороших новостей по ПВО и ПРО.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Отдельно рассмотрели противодействие ракетному и дроновому террору – уже есть довольно значительные результаты в этом, процент сбивания стал больше, но еще есть над чем работать. Должны обеспечить полную защиту украинского неба и будем делать для этого и в дальнейшем все возможное и невозможное.

В ближайшие недели ожидаем хороших новостей по ПВО и ПРО для Украины".

Детали: Зеленский отметил, что заседание Ставки в субботу было достаточно длительным, три часа.

"Очень подробно проанализировали ситуацию на передовой, на всех направлениях, на энергетическом фронте, ситуацию на границах. Знаем, к чему готовится враг. Будем отвечать и дальше освобождать нашу землю", - сказал он.

Также на заседании рассматривался вопрос поставки Силам обороны техники, боеприпасов, связи, зимних вещей.

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Темы: ЗеленскийПВОвойна
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