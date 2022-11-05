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Немецкую фирму заподозрили в поставках топлива для российских бомбардировщиков - СМИ

"Европейская правда"Суббота, 5 ноября 2022, 18:58
Немецкую фирму заподозрили в поставках топлива для российских бомбардировщиков - СМИ
фото picture alliance via Getty Images

Совместное предприятие немецкой компании Wintershall Dea могло поставлять "Газпрому" газовый конденсат, который мог использоваться в авиатопливо во время бомбардировки украинских городов.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в расследовании телеканала ZDF и еженедельника Der Spiegel.

Wintershall Dea продает газовый конденсат "Газпрому", в свою очередь, российская компания поставляет топливо на авиабазы, пилотов которых в Украине обвиняют в военных преступлениях.

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Подконтрольный Кремлю "Газпром" является важнейшим производителем авиационного топлива в России, а также партнером немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea, сообщает телеканал ZDF. Wintershall Dea эксплуатирует газовые месторождения в Западной Сибири совместно с "Газпромом" и производит большое количество газового конденсата в качестве побочного продукта.

По данным Wintershall Dea, конденсат передается "Газпрому" "непосредственно из скважины". Wintershall Dea признает, что не имеет влияния на дальнейшую переработку добытого газового конденсата. Она не может гарантировать, что он будет использоваться только в гражданских целях, заявляет компания.

Используется ли газовый конденсат также для производства авиационного топлива, которое используется в российских самолетах, бомбящих украинские города и убивающих мирных жителей? Wintershall Dea считает такую связь надуманной и отвергает ее, отмечает портал.

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Исследования показывают, что газовый конденсат принципиально пригоден для производства авиационного топлива. "Der Spiegel" и ZDF смогли отследить поставки авиационного топлива с Омского НПЗ "Газпрома" на по меньшей мере девять российских военных аэродромов вблизи украинской границы. В частности, в Морозовск и Воронеж.

Там дислоцируются бомбардировщики "Сухой", которые связывают с атаками на гражданские объекты в Украине. По сообщениям, самолеты с этих баз бомбили гражданское население, в частности, в Чернигове и Мариуполе.

Мажоритарным акционером Wintershall Dea является химический гигант BASF.

Как сообщалось, словацкие производители после начала российского вторжения отправляли в Россию и Иран запчасти, которые могут быть использованы для производства тяжелого оружия.

Темы: ГерманияРосcиявойна
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