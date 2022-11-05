В МИД ответили лидеру фракции партии Шольца: Украина не ведет список террористов

МИД Украины опровергает слова лидера фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в немецком Бундестаге Рольфа Мютцениха о внесении его украинскими властями в "список террористов".

Источник: спикер МИД Олег Николенко в Facebook

Дословно: "Украинское правительство не ведет списка террористов. Насколько мне известно, против Рольфа Мютцениха никаких производств в Украине также не ведется.

Реклама:

Все заявления немецкого политика о якобы преследовании со стороны украинских властей не соответствуют действительности".

Что предшествовало: В субботу лидер фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в немецком Бундестаге Рольф Мютцених обвинил украинские власти в якобы внесении его в список террористов за поддержку дипломатических усилий в войне с РФ.