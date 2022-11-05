Из Ирана в Россию доставили грузовой самолет, вероятно, с дронами-камикадзе - СМИ
В России приземлился грузовой самолет "Ил-76" из Ирана, который мог перевозить дроны "Shaheed-136", следует из фото разгрузки самолета в российском аэропорту.
Источник: издание "Bild"
Дословно: "Крупнотоннажный грузовой самолет "Ил-76" вылетел из Тегерана рано утром в четверг и около полудня приземлился в грузовом терминале московского аэропорта Внуково".
Детали: На кадрах изображено, как погрузчики перевозят поддоны с большими ящиками с воздушного судна в складское помещение.
Издание сообщает, что "Ил-76" принадлежит иранской компании "Pouya Air", которая попала в санкционный список США. Минфин США утверждает, что самолеты Pouya Air используют иранские власти для доставки незаконных грузов.
"По всей вероятности, в четверг в Москву прибыла новая партия иранских дронов-камикадзе Shaheed-136", - считает военный эксперт Bild Юлиан Рёпке.
Предыстория:
- Россия в последнее время массово применяет для ударов по Украине дроны-камикадзе, которые специалисты идентифицируют как иранские "Шахед-136", а российские силы используют их под названием "Герань". Тегеран неоднократно отрицал передачу беспилотников России. В Белом доме считают отрицание Ирана неправдой.
- В МИД Украины заявили, что предоставление Ираном оружия России для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба внес на рассмотрение президента предложение о разрыве дипотношений с Ираном из-за использования Россией иранских дронов против Украины.
- Президент Владимир Зеленский назвал ложью заявление Ирана о том, что "небольшое количество" иранских беспилотников было поставлено в Россию за несколько месяцев до полномасштабного вторжения РФ в Украину.