Из Ирана в Россию доставили грузовой самолет, вероятно, с дронами-камикадзе - СМИ

В России приземлился грузовой самолет "Ил-76" из Ирана, который мог перевозить дроны "Shaheed-136", следует из фото разгрузки самолета в российском аэропорту.

Источник: издание "Bild"

Дословно: "Крупнотоннажный грузовой самолет "Ил-76" вылетел из Тегерана рано утром в четверг и около полудня приземлился в грузовом терминале московского аэропорта Внуково".

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Детали: На кадрах изображено, как погрузчики перевозят поддоны с большими ящиками с воздушного судна в складское помещение.

Издание сообщает, что "Ил-76" принадлежит иранской компании "Pouya Air", которая попала в санкционный список США. Минфин США утверждает, что самолеты Pouya Air используют иранские власти для доставки незаконных грузов.

"По всей вероятности, в четверг в Москву прибыла новая партия иранских дронов-камикадзе Shaheed-136", - считает военный эксперт Bild Юлиан Рёпке.

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