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Из Ирана в Россию доставили грузовой самолет, вероятно, с дронами-камикадзе - СМИ

Станислав ПогориловСуббота, 5 ноября 2022, 23:30
Из Ирана в Россию доставили грузовой самолет, вероятно, с дронами-камикадзе - СМИ
Фото: "Bild"

В России приземлился грузовой самолет "Ил-76" из Ирана, который мог перевозить дроны "Shaheed-136", следует из фото разгрузки самолета в российском аэропорту.

Источник: издание "Bild"

Дословно: "Крупнотоннажный грузовой самолет "Ил-76" вылетел из Тегерана рано утром в четверг и около полудня приземлился в грузовом терминале московского аэропорта Внуково".

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Детали: На кадрах изображено, как погрузчики перевозят поддоны с большими ящиками с воздушного судна в складское помещение.

Издание сообщает, что "Ил-76" принадлежит иранской компании "Pouya Air", которая попала в санкционный список США. Минфин США утверждает, что самолеты Pouya Air используют иранские власти для доставки незаконных грузов.

"По всей вероятности, в четверг в Москву прибыла новая партия иранских дронов-камикадзе Shaheed-136", - считает военный эксперт Bild Юлиан Рёпке.

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Предыстория:

  • Россия в последнее время массово применяет для ударов по Украине дроны-камикадзе, которые специалисты идентифицируют как иранские "Шахед-136", а российские силы используют их под названием "Герань". Тегеран неоднократно отрицал передачу беспилотников России. В Белом доме считают отрицание Ирана неправдой.
  • В МИД Украины заявили, что предоставление Ираном оружия России для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины.
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба внес на рассмотрение президента предложение о разрыве дипотношений с Ираном из-за использования Россией иранских дронов против Украины.
  • Президент Владимир Зеленский назвал ложью заявление Ирана о том, что "небольшое количество" иранских беспилотников было поставлено в Россию за несколько месяцев до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Темы: ИранШахедУкраинаРосcия
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