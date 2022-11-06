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На юге защитники выполнили более 140 огневых задач: авиация била по скоплению живой силы и ПВО оккупантов

Станислав ПогориловВоскресенье, 6 ноября 2022, 02:59
Фото: ОК "Юг"

На южном направлении за минувшие сутки ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено более 140 огневых задач, в том числе были нанесены удары по району сосредоточения вражеской живой силы и техники в Геройском и Раденском.

Источник: пресс-служба ОК "Юг"

Детали: Сообщается, что наша штурмовая и армейская авиация отработали по опорному пункту и району сосредоточения вражеских сил и средств в Баштанском и Бериславском районах. Бомбардировщики и истребители били по скоплению вражеской техники в районе Снигиревки, системах вражеской противовоздушной обороны в Херсонском районе.

По итогам 255-х боевых суток на южном направлении ликвидировано 57 оккупантов, 2 танка, 2 крупнокалиберные гаубицы, 3 единицы авто-бронетехники. Повреждена еще одна пушка-гаубица и 2 автомобиля.

Также сообщается, что Черноморская группировка вражеских сил насчитывает 3 единицы без ракетоносителей на дежурстве.

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Темы: войнаУкраинаРосcия
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