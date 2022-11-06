Основатель Twitter извинился за действия Маска: ответственен за то, почему оказались в такой ситуации

Основатель Twitter Джек Дорси взял на себя ответственность за политику, проводимую новым владельцем в отношении соцсети Илоном Маском.

Источник: Дорси в Twitter

Прямая речь Дорси: "Люди в Twitter в прошлом и настоящем сильные и устойчивые. Они всегда найдут выход, каким бы сложным ни был момент. Я понимаю, что многие злы на меня. Я несу ответственность за то, почему все оказались в такой ситуации: Я слишком быстро увеличил размер компании. Я прошу за это прощения".

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