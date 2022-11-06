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Основатель Twitter извинился за действия Маска: ответственен за то, почему оказались в такой ситуации

Станислав ПогориловВоскресенье, 6 ноября 2022, 03:49
Джек Дорси, фото: Getty Images

Основатель Twitter Джек Дорси взял на себя ответственность за политику, проводимую новым владельцем в отношении соцсети Илоном Маском.

Источник: Дорси в Twitter

Прямая речь Дорси: "Люди в Twitter в прошлом и настоящем сильные и устойчивые. Они всегда найдут выход, каким бы сложным ни был момент. Я понимаю, что многие злы на меня. Я несу ответственность за то, почему все оказались в такой ситуации: Я слишком быстро увеличил размер компании. Я прошу за это прощения". 

Что предшествовало:

  • 4 ноября Маск приказал сократить расходы сети Twitter на 1 млрд долларов.
  • Относительно сокращения штата Twitter, Маск отметил, что "к сожалению, выбора нет, когда компания теряет более $4 млн. в день". При этом он добавил, что всем уволенным "было предложено 3 месяца выходного пособия, что на 50% больше, чем предусмотрено законодательством".

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Темы: Масксоцсети
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