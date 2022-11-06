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Американские аналитики: большинство вагнеровцев на войне в Украине — осужденные

Станислав ПогориловВоскресенье, 6 ноября 2022, 04:09
Американские аналитики: большинство вагнеровцев на войне в Украине — осужденные
Иллюстративное фото Getty Images

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает полагаться на неэффективных осужденных для укомплектования своих сил для отправки на войну в Украину, считают аналитики Института изучения войны (ISW).

Источник: ISW

Детали: Сообщается, что Пригожин отказался комментировать вопрос журналиста относительно продолжающейся вербовки в колониях Красноярского края, несмотря на то, что ранее открыто обсуждал участие заключенных в войне с российскими СМИ.

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Журналисты, однако, обнаружили, что более 500 заключенных, завербованных в подразделения ЧВК "Вагнера", погибли за последние два месяца. Сообщается, что ЧВК потеряла в Украине от 800 до 1000 наемников, что свидетельствует о том, что осужденные составляют значительную часть сил "Вагнера" в Украине.

"Украинские разведчики также ранее сообщали, что многие заключенные, страдающие инфекционными заболеваниями, заразили войска "Вагнера", на что Пригожин ответил, что он не проводит дискриминации по признаку болезни", - напоминают аналитики ISW.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 15 сентября Пригожин, комментируя сообщения о вербовке заключенных для участия в войне в Украине, предложил несогласных с такой вербовкой отправить на войну своих детей.
  • В октябряе Пригожин в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным раскритиковал российское военное руководство, в том числе из-за поражений в войне в Украине, сам Пригожин отрицает свой разговор с Путиным и критику в адрес военных.

Темы: войнаВагнерРосcияУкраина
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