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ВСУ отбили атаки оккупантов возле 14 населенных пунктов в 4 областях - Генштаб

Станислав ПогориловВоскресенье, 6 ноября 2022, 05:47
ВСУ отбили атаки оккупантов возле 14 населенных пунктов в 4 областях - Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Вооруженные силы отбили атаки оккупантов возле населенных пунктов в Харьковской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В частности, атаки врага были отражены в районах населенных пунктов Зыбино Харьковской области, Белогоровка Луганской области; Андреевка, Бахмутское, Берестовое, Майорск, Макеевка, Марьинка, Озаряновка, Опытное, Павловка, Яковлевка и Ямполовка в Донецкой области и Щербаки Запорожской области.

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За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 19 авиационных ударов, совершили более 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам противника подверглись районы более 35 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

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На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Николаевка и Сеньковка Черниговской области и Студенок на Сумщине;

на Слобожанском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бологовка, Бударки, Зыбино, Красное, Одноробовка, Охримовка, Старица, Стрелечья и Уды Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Вишневое, Котляровка Харьковской области, Невское на Луганщине и Лиман и Торское Донецкой области;

на Бахмутском направлении - из танков и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Ивановка, Клищеевка, Майорск, Опытное, Соледар, Спирное и Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Опытное и Первомайское Донецкой области;

на Новопавловском направлении - из всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Великая Новоселка, Водяное, Угледар, Времовка, Павловка и Пречистовка в Донецкой области;

на Запорожском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Железнодорожного, Ольговского, Щербаков и Юрьевки Запорожской области.

На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 25 населенных пунктов, недалеко от линии соприкосновения.

Темы: война
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