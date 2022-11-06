Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ отбили атаки оккупантов возле 14 населенных пунктов в 4 областях - Генштаб

Станислав ПогориловВоскресенье, 6 ноября 2022, 06:47
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Вооруженные силы отбили атаки оккупантов возле населенных пунктов в Харьковской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В частности, атаки врага были отражены в районах населенных пунктов Зыбино Харьковской области, Белогоровка Луганской области; Андреевка, Бахмутское, Берестовое, Майорск, Макеевка, Марьинка, Озаряновка, Опытное, Павловка, Яковлевка и Ямполовка в Донецкой области и Щербаки Запорожской области.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 19 авиационных ударов, совершили более 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам противника подверглись районы более 35 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

ВИДЕО ДНЯ

на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Николаевка и Сеньковка Черниговской области и Студенок на Сумщине;

на Слобожанском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бологовка, Бударки, Зыбино, Красное, Одноробовка, Охримовка, Старица, Стрелечья и Уды Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Вишневое, Котляровка Харьковской области, Невское на Луганщине и Лиман и Торское Донецкой области;

на Бахмутском направлении - из танков и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Ивановка, Клищеевка, Майорск, Опытное, Соледар, Спирное и Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Опытное и Первомайское Донецкой области;

на Новопавловском направлении - из всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Великая Новоселка, Водяное, Угледар, Времовка, Павловка и Пречистовка в Донецкой области;

на Запорожском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Железнодорожного, Ольговского, Щербаков и Юрьевки Запорожской области.

На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 25 населенных пунктов, недалеко от линии соприкосновения.

Темы: война
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В Киеве в понедельник будут экстренные отключения, графики не работают

Без света более 4,5 миллионов потребителей, РФ готовит новые массированные удары - Зеленский

В Польше перевернулся микроавтобус с украинцами: погиб подросток

Патриарх Кирилл заявил об угрозе существованию России, это прописано в ядерной доктрине

обновленоИз-за атак на Сумскую область ряд поездов задерживаются и меняют маршрут

Ситуация с электричеством в Киеве тяжелая, но отключения контролируемые – ОП

Все новости...
война
Британская разведка: Кремль, похоже, планирует перекладывать вину за свои неудачи на военных
Оккупанты убили гражданского в Торецке - ОВА
Ночной обстрел Запорожья: один человек погиб
Последние новости
23:47
Российские морпехи пожаловались губернатору, что потеряли 300 человек за 4 дня - СМИ
23:15
"Эта война страшнее, чем в Афганистане". Истории людей, спасшихся эвакуационным медицинским поездом
23:10
Священник РФ, советовавший больше рожать и отправлять сыновей на войну, умер в Украине
22:57
Косовские сербы уволились из полиции в знак протеста против действий правительства Косово
22:20
Венгерский еврокомиссар исключил ускоренную процедуру в процессе вступления Украины в ЕС
22:03
В Киеве в понедельник будут экстренные отключения, графики не работают
21:53
Папа Римский заявил о большом уважении к русскому гуманизму и вспомнил Достоевского
21:50
Без света более 4,5 миллионов потребителей, РФ готовит новые массированные удары - Зеленский
21:39
Зеленский: Если бы Иран не поставлял оружие России, мы бы уже были ближе к миру
21:09
Глава ОГА рассказал, почему Херсон остался без света
Все новости...