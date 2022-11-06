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Оккупанты всю ночь били из РСЗО по Никопольскому району Днепропетровщины - облсовет

Станислав ПогориловВоскресенье, 6 ноября 2022, 06:49
Оккупанты всю ночь били из РСЗО по Никопольскому району Днепропетровщины - облсовет
Фото: Telegram Лукашука

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что оккупанты всю ночь вели обстрел Никопольского района области.

Источник: Лукашук в Telegram

Прямая речь Лукашука: "Всю ночь оккупанты накрывали огнем Никопольский район. Били из тяжелой артиллерии и РСЗО по Никопольской, Мировской, Марганецкой громадам".

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Детали: В результате атак по Мировской общине изуродованы полдесятка частных домов, хозяйственные постройки, две машины и газопроводы.

9-летняя девочка, которая получила осколочное ранение, сейчас находится под наблюдением врачей. Ее состояние стабильное.

В Марганецкой громаде без серьезных последствий. В Никополе же задело пятиэтажку, частные дома, складское помещение, газопроводы. Разрушена мастерская. Повреждены также электросети. Обошлось без жертв.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: В результате обстрела россиянами Мировской общины Днепропетровской области в субботу была ранена 9-летняя девочка.

Темы: Днепропетровская областьвойнаУкраинаРосcия
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