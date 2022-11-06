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Регионы: оккупанты обстреливали приграничье Сумщины и Харьковщины, без пострадавших

Роман ПетренкоВоскресенье, 6 ноября 2022, 10:11
Регионы: оккупанты обстреливали приграничье Сумщины и Харьковщины, без пострадавших
фото иллюстративное гсчс

В течение 5 ноября российские оккупанты обстреляли приграничные громады Сумщины и Харьковщины, раненых или погибших нет.

Источник: сводка ОВА

Детали: Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, в Ровенской области, в Ивано-Франковской, Одесской, Кировоградской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской областях, на Полтавщине, Львовщине, Винниччине. Черкасской, Житомирской и Киевской областях.

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Запорожская: в результате ночного ракетного удара врага по Запорожью разрушено двухэтажное здание коммерческого предприятия, масштабный пожар ликвидировали наши пожарные. По предварительным данным, к сожалению, один человек погиб. Продолжается разбор завалов. Еще одна ракета упала на земельном участке в частном секторе. Взрывной волной и обломками повреждены окна частных зданий и два авто. Детальная информация о последствиях уточняется.

Сумщина: вчера в течение дня пограничные громады области оказались под вражеским огнем, а именно - Эсманская, Краснопольская, Миропольская, Середино-Будская и Шалыгинская. По предварительным данным, - без пострадавших.

Черниговская область: за сутки - 3 обстрела из артиллерии, минометов и РСЗО по Новгород-Северскому и Черниговскому районам. По предварительным данным, - без жертв и разрушений.

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Днепропетровщина: ночью россияне обстреляли три громады - Мировскую, Марганецкую и Никопольскую. В Мировской поздно вечером ранили 9-летнюю девочку. Она в больнице. Состояние средней тяжести. Разрушены 5 домов, хозяйственные постройки, несколько автомобилей и газопровод. В Никопольской и Марганецкой громадах - без пострадавших. В Никополе повреждены несколько многоэтажных и частных домов, мебельное производство, транспортное предприятие, несколько газопроводов и линий электропередач.

Харьковщина: за прошедшие сутки враг продолжал обстрелы территорий Купянского, Харьковского и Чугуевского районов Харьковщины, прилегающих к линии соприкосновения и границе с РФ. По предварительным данным, - без пострадавших.

Луганщина: очередная атака россиян отбита от Белогоровки. Из различных видов вооружения оккупанты обстреляли территорию вблизи Макеевки, Невского и Площанки. Всего враг 7 раз пытался штурмовать позиции наших военных вдоль линии соприкосновения и 21 раз применял артиллерию, а ночью ударил ракетой. Воины наших ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления врага, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и 3 других важных военных объекта оккупантов. С оккупированных территорий поступает информация об исчезновении людей в Марковском и Новопсковском районах.

Донецкая область: ночью - обстрелы вдоль линии фронта. Напряженная ситуация в районе Угледара и Павловки. Артобстрелы Авдеевки, Очеретинской и Торецкой громад. Обстрелы и штурмовые действия в Светлодарской громаде, тяжелая ситуация на ст. Майорск. В деоккупированных населенных пунктах восстанавливают системы жизнеобеспечения. За прошедшие сутки в Донецкой области: 1 погибший, 3 раненых гражданских.

Николаевская область: ночью враг наносил удары по населенному пункту Галициновской громады. Попадание в объект промышленной инфраструктуры. Пострадавших нет. Также сегодня ночью были обстрелы за пределами населенного пункта Широковской громады. Пострадавших и разрушений нет. Детали о последствиях уточняются.

Херсонщина: обстановка на Херсонщине остается сложной. Во время попыток врага нанести авиационные удары по нашим позициям, зенитчиками противовоздушной обороны уничтожено на Бериславщине два ударных вражеских вертолета Ка-52. Украинская авиация отработала по системам ПВО оккупантов в Херсонском районе. По информации Генерального штаба ВСУ, в результате действий Сил обороны поражены районы сосредоточения российских оккупационных войск в населенных пунктах Раденск и Чулаковка. Громкие взрывы раздавались в Херсоне. Продолжается насильственная эвакуация населения с временно занятых территорий Херсонской области.

Темы: Сумская областьХарьковская областьобстрел
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