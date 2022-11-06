Лидера белорусской оппозиционной организации ранили на войне

Белорусский доброволец и лидер оппозиционной организации "Малады Фронт" Денис Урбанович ранен в Украине.

Источник: "Белсат"

Детали: Урбанович получил осколочное ранение, сейчас его везут в госпиталь.

Осколок попал в мышцу руки. Теперь ему будут делать операцию и доставать осколок.

Издание уточняет, что Денис чувствует себя нормально.

Это уже второе его ранение, в сентябре он получил контузию и проблемы со слухом.

Справка: Урбанович является лидером организации "Малади Фронт". Он воюет за Украину с начала войны.

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"Малады Фронт" был основан в 1997 году и имеет в своих рядах около 1000-1500 активистов