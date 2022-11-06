Лидера белорусской оппозиционной организации ранили на войне
Воскресенье, 6 ноября 2022, 15:50
Белорусский доброволец и лидер оппозиционной организации "Малады Фронт" Денис Урбанович ранен в Украине.
Источник: "Белсат"
Детали: Урбанович получил осколочное ранение, сейчас его везут в госпиталь.
Осколок попал в мышцу руки. Теперь ему будут делать операцию и доставать осколок.
Издание уточняет, что Денис чувствует себя нормально.
Это уже второе его ранение, в сентябре он получил контузию и проблемы со слухом.
Справка: Урбанович является лидером организации "Малади Фронт". Он воюет за Украину с начала войны.
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"Малады Фронт" был основан в 1997 году и имеет в своих рядах около 1000-1500 активистов