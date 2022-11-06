Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии усиление санкций против Ирана

Ирина БалачукВоскресенье, 6 ноября 2022, 15:40
Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии усиление санкций против Ирана
Владимир Зеленский. Фото из Telegram

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Обсудили макрофинансовую помощь Украине на текущий и следующий год.

Реклама:

Кроме того, пообщались о важности продолжения зерновой инициативы для продовольственной безопасности мира".

Детали: Также стороны обсудили необходимость усиления санкций и противостояния действиям Ирана, который поддерживает агрессию против Украины.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Россия в последнее время массово применяет для ударов по Украине дроны-камикадзе, которые специалисты идентифицируют как иранские "Шахед-136", а российские силы используют их под названием "Герань". Тегеран неоднократно отрицал передачу беспилотников России. В Белом доме считают отрицание Ирана неправдой.
  • 5 ноября Иран впервые признал, что поставлял Москве беспилотники, но заявил, что они были отправлены до вторжения в Украину.
  • Президент Владимир Зеленский назвал ложью заявление Ирана о том, что "небольшое количество" иранских беспилотников было поставлено в Россию за несколько месяцев до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Темы: ЗеленскийЕврокомиссияИрансанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Зеленский
В ООН "почти подтвердили" приезд Зеленского на заседание Совета безопасности в сентябре
Зеленский говорил с правоохранителями о тех, кто ослабляет Украину изнутри
Только о фронте: Зеленский провел новую Ставку
Последние новости
22:43
Россия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
Все новости...
Реклама: