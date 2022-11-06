Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии усиление санкций против Ирана

Ирина БалачукВоскресенье, 6 ноября 2022, 16:40
Владимир Зеленский. Фото из Telegram

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Обсудили макрофинансовую помощь Украине на текущий и следующий год.

Кроме того, пообщались о важности продолжения зерновой инициативы для продовольственной безопасности мира".

Детали: Также стороны обсудили необходимость усиления санкций и противостояния действиям Ирана, который поддерживает агрессию против Украины.

Предыстория:

  • Россия в последнее время массово применяет для ударов по Украине дроны-камикадзе, которые специалисты идентифицируют как иранские "Шахед-136", а российские силы используют их под названием "Герань". Тегеран неоднократно отрицал передачу беспилотников России. В Белом доме считают отрицание Ирана неправдой.
  • 5 ноября Иран впервые признал, что поставлял Москве беспилотники, но заявил, что они были отправлены до вторжения в Украину.
  • Президент Владимир Зеленский назвал ложью заявление Ирана о том, что "небольшое количество" иранских беспилотников было поставлено в Россию за несколько месяцев до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийЕврокомиссияИрансанкции
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Укрэнерго начало плановые и аварийные отключения в областях

Кремль снижает ядерную риторику, не вынудит Киев к переговорам с помощью угроз - ISW

В Киеве в понедельник будут экстренные отключения, графики не работают

Без света более 4,5 миллионов потребителей, РФ готовит новые массированные удары - Зеленский

В Польше перевернулся микроавтобус с украинцами: погиб подросток

Патриарх Кирилл заявил об угрозе существованию России, это прописано в ядерной доктрине

Все новости...
Зеленский
WP: США призывают Зеленского продемонстрировать готовность к переговорам с Путиным
Зеленский: Иран врет, что дал РФ немного дронов, ежедневно сбиваем по 10
Украина будет собирать деньги на флот морских дронов – президент
Последние новости
09:51
В историческом центре Киева нашли древнюю пещеру века Киевской Руси
09:40
Украинская армия совместима с НАТО, но нужна реформа оборонных механизмов - посол Британии
09:35
Apple сократит выпуск новых iPhone на 3 миллиона из-за слабого спроса - СМИ
09:23
За сутки россияне потеряли еще полтысячи воинов и несколько танков
09:12
Британцы получат еще один выходной для празднования коронации Чарльза ІІІ
09:03
Оккупанты строят линию обороны вокруг Мариуполя – советник мэра
08:34
Россия не получит преимущество в воздухе в ближайшие месяцы – разведка Британии
08:22
Оккупанты планируют восстановить Крымский мост в декабре
07:59
КНДР заявила, что запуски ракет были имитацией ударов по США и Южной Корее
07:42
Папа Римский невнимательно читал Достоевского, иначе не удивлялся бы жесткости россиян - посол
Все новости...