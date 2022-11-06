Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии усиление санкций против Ирана

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Обсудили макрофинансовую помощь Украине на текущий и следующий год.

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Кроме того, пообщались о важности продолжения зерновой инициативы для продовольственной безопасности мира".

Детали: Также стороны обсудили необходимость усиления санкций и противостояния действиям Ирана, который поддерживает агрессию против Украины.

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