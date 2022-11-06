Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии усиление санкций против Ирана
Воскресенье, 6 ноября 2022, 16:40
Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь Зеленского: "Обсудили макрофинансовую помощь Украине на текущий и следующий год.
Кроме того, пообщались о важности продолжения зерновой инициативы для продовольственной безопасности мира".
Детали: Также стороны обсудили необходимость усиления санкций и противостояния действиям Ирана, который поддерживает агрессию против Украины.
Предыстория:
- Россия в последнее время массово применяет для ударов по Украине дроны-камикадзе, которые специалисты идентифицируют как иранские "Шахед-136", а российские силы используют их под названием "Герань". Тегеран неоднократно отрицал передачу беспилотников России. В Белом доме считают отрицание Ирана неправдой.
- 5 ноября Иран впервые признал, что поставлял Москве беспилотники, но заявил, что они были отправлены до вторжения в Украину.
- Президент Владимир Зеленский назвал ложью заявление Ирана о том, что "небольшое количество" иранских беспилотников было поставлено в Россию за несколько месяцев до полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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